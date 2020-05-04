Фонд гарантування вкладів збитки вкладникам сам у себе викупив офісний центр

Фонд гарантування вкладів фізосіб почав скуповувати активи проблемних банків в свою користь. Причому, робить це в ході «голландського аукціону», тобто за максимально заниженою ціною, в збитків вкладникам. Така угода була зафіксована в кінці минулого тижня: 30 квітня ФГВФО визнав себе переможцем на аукціоні з продажу офісної нерухомості банку «Надра».

Це 9 поверхів великого бізнес-центру за адресою вул. Січових стрільців (колишня Артема), 17, а також два рівня підвалів і надбудова зверху. Загальна площа 11,3 тис. кв. м.

Початкова ціна лота за продаж цієї нерухомості становила 530,6 млн грн, а продаж у результаті відбулася за 306,3 млн грн.

Конкурс був не занадто масштабним, у ньому брало участь ще одне підприємство — Житомирський меблевий комбінат. При цьому претенденти на нерухомість дали підозріло схожі ціни: 301 млн грн і 306,3 млн грн.

Вул. Січових стрільців, 17 — місцезнаходження Фонду гарантування вкладів. Організація розташовується там не один рік. Але тепер вирішила його викупити собі на баланс. Причому, ФГВФО навіщось знадобилося 9 поверхів офісу, а також підвальні приміщення та налаштування.

Якби будівля викуповувалося в іншого власника — до операції було б менше питань. Однак вийшло так, що Фонд гарантування сам проводив аукціон і сам брав у ньому участь. Це перший привід говорити про конфлікт інтересів.

Друга причина, що підтверджує такий конфлікт, пов’язана з важливим завданням такої структури, як Фонд гарантування вкладів. Це максимально вигідна продаж активів проблемних банків, і передача засобів їх кредиторам. В першу чергу, вкладникам, які постраждали від банківських банкрутств, з депозитами понад 200 тис. грн. В даному випадку, в ФГВФО про інтерес людей геть забули. Чиновники отримали вигідну ціну для себе, і точно невигідну для вкладників.

Питань до даного аукціону хоч відбавляй, і правоохоронцям обов’язково варто його перевірити на предмет зловживань.

dubinsky.pro