Прибуток банків активно скорочується через кредитних неплатежів. Проблеми в Альфа-Банку, Укрексімбанку та багатьох інших

З-за карантинних обмежень населення і компанії все гірше платять банкам за раніше виданими кредитами. Це підтверджується свіжої звітністю Нацбанку: за підсумками березня 2020 року він зафіксував збільшення суми непрацюючих кредитів (NPL) з 539,5 млрд грн до 575,4 млрд грн. Якщо говорити про їх частці в загальному портфелі, то вона підросла не дуже сильно — з 48,75% до 48,92%. В тому числі, і завдяки збільшенню загального розміру кредитного портфеля банківської системи на 6,3% (до 1,18 трлн грн).

Якщо говорити про активах банківської системи, то сума проблемних в них за березень зросла на 6,6% (досягла 591,8 млрд грн), а частка збільшилася з 27,33% до 28,2%.

Карантин офіційно був введений з 12 березня після чого бізнес став поступово згортати свою діяльність. Тобто він охопив лише трохи більше півмісяця. Причому, заяви на кредитні канікули і реструктуризації кредитів банки стали приймати або в самому кінці березня або в квітні. Так що в березневій статистиці не відображена реальна картина з виплатою банківських позик, і вона з’явиться лише в даних за квітень.

На чому вже позначилися кредитні неплатежі позичальників — це прибутковості банківської системи в 2020 році. У березні вона впала майже в 100 разів: з 9,3 млрд грн у лютому до 97 млн грн.

Повідомлення про збитковість банків з’являються одне за іншим, в тому числі і державних. Ось перші дані про збитки за перший квартал 2020 року:

Укрексімбанк — 2,3 млрд грн;

Банк Кредит Дніпро — 197,2 млн грн;

Ощадбанк — 116,4 млн грн.

Ряд банків змогли показати прибуткову діяльність за перший квартал, але зафіксували збиток у березні. Найбільш показовою з цього погляду є історія Альфа-Банку, який задекларував прибуток за перші три місяці 2020 року — 295 млн грн, але вийшов на «мінус» 6,6 млн грн у березні. Банку поки вдається виконувати норматив адекватності капіталу на рівні вище нормативного — 16,1% при необхідних 10%. Однак на фінансовому ринку активно розходяться чутки про сильне зниження платежів за його кредитного портфелю. Його називають одним з найбільш істотних у всій банківській системі.

Андрій Пшеничний для сайту dubinsky.pro