У Північній Осетії жителі спалили вишку зв’язку, побоюючись опромінення і чіпування

У Північній Осетії місцеві жителі спалили вишку телефонного зв’язку МТС поряд із селищем Ногир, оскільки побоюються опромінення і чіпування. Про це повідомив глава республіки В’ячеслав Битаров на онлайн-зустрічі з журналістами.

«Спалили недавно антену МТС поряд із селищем Ногир, і село залишилося без зв’язку […] Багато хто стверджує, що коронавіруса немає, ніякої небезпеки немає, що це організовано якимись світовими силами, які зацікавлені в тому, щоб загнати людей, як мені говорили деякі учасники мітингу, в резервації, поставити потім антени 5G, опромінити, щоб вони втратили свідомість, і потім будуть чипувати. І чимало таких людей», — цитує Бітарова ТАСС.

У Північній Осетії підтвердилося 990 випадків коронавіруса, шість чоловік померло.