Медики назвали нові симптоми коронавірусної інфекції

Згідно з повідомленнями, що були опубліковані у четвер, до симптомів коронавірусної інфекції необхідно додати також появу згустків у крові та висипання на шкірі, пише Жіночий світ з посиланням на UPI.

При цьому про поширеність цих симптомів у доповіді нічого не сказано. Перше дослідження опубліковано в журналі British Journal of Hematology, його проводили науковці з Ірландії.

У дослідженні сказано, що у пацієнтів, які були госпіталізовані з важкими випадками COVID-19 спостерігалось згущення крові. Іноді воно навіть відігравало певну роль у смерті цих пацієнтів.

Дослідження, проведене Ірландським центром судинної біології, Університетом медицини і медичних наук RCSI та Лікарні Сент-Джеймса, Дублін, виявило, що аномальне згортання крові при важкій формі COVID-19 викликає появу мікрозгустків в легенях. Також вони підрахували, що ті пацієнти, у яких спостерігалось збільшення густини крові, мали більші шанси потрапити до відділення інтенсивної терапії та гірші прогнози щодо одужання.

“Крім пневмонії, яка вражає малі повітряні мішечки в легенях, ми також знаходимо сотні маленьких згустків крові в легенях”, – сказав доктор Джеймс О’Доннелл, директор Ірландського центру судинної біології та гематолог з Лікарні Сент-Джеймса, Дублін.

“Ми не спостерігаємо такого при інших типах легеневих інфекцій. Це пояснює, чому у пацієнтів з важкими випадками COVID-19 так сильно падає рівень кисню у крові”, – додав О’Доннелл. “Розуміння того, як ці мікрозгустки утворюються в легенях, критично важливе, для розробки більш ефективні методи лікування”.

Дані також свідчать, що утворення згустків у крові підвищує ризик серцевих нападів та інсультів. Однак дослідники кажуть, що потрібні додаткові дослідження аби зрозуміти, чи потрібне прорідження крові пацієнтам з групи ризику.

Тим часом іспанські медики в четвер повідомили про випадок 48-річного мадридця, в якого з’явились висипання на спині, внизу живота та на стегнах, окрім інших симптомів COVID-19.

Невелике дослідження італійських медиків, опубліковане минулого місяця в Журналі Європейської академії дерматології та венерології, показало, що у 20% пацієнтів із COVID-19 виникають висипання або ураження шкіри.

: wworld.com.ua

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