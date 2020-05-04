У «ЛНР» шосту добу страйкують гірники шахти «Ніканор-Нова»

На окупованій частині Луганської області в місті зоринську страйк на шахті «Ніканор-Нова» йде вже шосту добу. Робітники шахти протестують проти реструктуризації вугільної промисловості ОРЛО і закриття шахти.

Про це повідомляє «Східна правозахисна група».

Станом на ранок, в шахті разом з робітниками першої зміни на горизонті 590 м, знаходяться 87 гірників. Дружини шахтарів на поверхні зайняли активну позицію і підтримують шахтарів. За час протесту на шахту 6 разів приїжджали представники окупаційних адміністрацій РФ в ОРЛО, але сторони конфлікту ні до чого не прийшли.

22 травня 2019 року, окупаційні адміністрації РФ в ОРЛО заявили про відкриття нової ділянки по видобутку вугілля. Новий очисний вибій (лава) був розрахований на 265 000 тонн. Добовий видобуток на шахті становить 300-550 тонн на добу. Марка вугілля, що видобувається — Т (енергетичний).

Основна причина закриття шахти за версією окупаційних адміністрацій РФ в ОРЛО — це відсутність збуту вугілля марки Т. Це означає тільки одне — РФ зменшила квоти постачання енергетичного вугілля для своїх ЕЛЕКТРОСТАНЦІЙ.

В минулу п’ятницю і сьогодні в 11.00 проводилися засідання у федерації профспілок НВФ «ЛНР» за протестами на шахті «Ніканор-Нова». Голова ФП «ЛНР» відмовився підтримувати протестуючих, заявив, що вони є саботажниками і намагаються дестабілізувати ситуацію в ОРЛО.

У свою чергу МДБ НВФ «ЛНР» вже впритул займаються особистостями протестувальників і вишукують ініціаторів протесту, крім цього МДБ провів бесіди з лідерами робітників інших підприємств на предмет допущення солідарних акцій протесту з робітниками «Ніканор-Нова».

Особисто ватажок «ЛНР» Леонід Пасічник стурбований подіями, т. к., це перший масштабний і тривалий протест робітників у ОРЛО починаючи з 2014 року», — наголошується в повідомленні.