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Ми очікуємо пік захворюваності коронавірусом ще до середини травня, – Єрмак

04.05.2020

Україна очікує пік захворюваності коронавірусом до середини травня, відзначає керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Наші вчені говорять про те, що ми очікуємо пік (захворюваності коронавірусом) ще до середини травня”, – сказав він в ході онлайн-дискусії “Пандемія, реформа, війна і світ: погляд з Українського Білого Дому”, організованої Atlantic Council в понеділок, передає “Інтерфакс-Україна”.

Станом на 9:00 понеділка, 4 травня, найбільша кількість нових підтверджених випадків зараження коронавірусом за добу в Україні зафіксовано у Чернівецькій та Київській областях.

Загальне число інфікованих Covid-19 складає 12 331 чоловік, кількість хворих за добу зросла на 418.

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