Що об’єднує Шакіру, Юлію Тимошенко і Сергія Власенко: як українські політики стали мільйонерами

Глава фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко задекларувала дохід від американської юридичної компанії Reid, Collins, Tsai LLP майже 150 млн грн у вигляді “компенсації шкоди, заподіяної політичними репресіями 2011-2014 років», а її найближчий соратник та однопартієць Сергій Власенко задекларував дохід від цієї ж компанії у розмірі 133 млн грн.

За що саме політики отримали такі суми – невідомо. На прохання прокоментувати інформацію в прес-службі «Батьківщини» відмовилися відповідати на питання, сам же Сергій Власенко не відповів на повідомлення, ні на дзвінки журналістів. Варто відзначити, що Reid, Collins, Tsai LLP – досить відома в США юридична компанія. Вона, приміром, у 2012 році подала позов на $100 млн проти співачки Шакіри від імені її колишнього хлопця Антоніо де ла Руа.

Згідно декларації, Власенко отримав кошти від компанії Reid, Collins, Tsai LLP трьома траншами: два рази за 57 млн і один раз – 19 млн. Яким чином український нардеп зміг стільки заробити, невідомо.

Юлія Тимошенко отримала від американських юристів еквівалент 148 мільйонів 345 тисяч грн. Інформацію про те, про якої компенсації йде мова і хто компенсував гроші Тимошенко, в публічних джерелах розшукати не вдалося.

Невиразні пояснення Тимошенко і версія Лещенко

Юлія Тимошенко прокоментувала виплату на своїй сторінці Facebook. Проте ситуацію це не прояснило. Так, політик стверджує, що розкривати деталі їй не можна, мовляв, забороняє закон. «Відповідно до законодавства, я відразу задекларувала отриманий дохід. Інших подробиць не буде через законодавчого регулювання в США юридичних обмежень по справі», – написала вона на своїй сторінці в соцмережі.

Екс-нардеп Сергій Лещенко у своєму telegram-каналі передбачає: Тимошенко поки не знає, як правильно скомунікувати дане питання. Всупереч великим штатом прес-служби, вона виявилася не готова дати відповідь на питання суспільства, про що йде мова.

«Також мовчання може пояснюватися різницею в часі між США і Україною. Сторона Юлії Тимошенко хоче узгодити публічну версію заяви з американцями, щоб потім при перехресному інтерес журналістів компанія з США не озвучила якусь суперечливу інформацію», – написав він.

Без чітких пояснень, за що політики отримали з Штатів ціле стан, можна тільки гадати, чи не є такі величезні виплати способом впливу на одну з парламентських фракцій.