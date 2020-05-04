Зеленський: Наша медгалузь «за крок від комі», медреформа призведе до звільнення тисяч медиків та закриття лікарень

Президент України Володимир Зеленський заявивши, що запровадження іншого етапу медреформи призведе до звільнення тисяч медиків і закриття сотень лікарень. Про це йшлося у сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

“Через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні по всій Україні.

Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби”, – сказавши він. Зеленський заявивши, що у зв’язку з цим медики будуть змушені замість допомоги людям думати про власне виживання”.

“Чому тарифи визначали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум удвічі менше від реальної вартості?”, — поскаржився президент. Зеленського зазначив, що у зв’язку з реформою деяким лікарням вистачить коштів “хіба що на дверний замок і напис:

“Ми закрилися, тримайтеся, удачі!”. “Повірте, з початку коронавірусу я, як ніхто інший, бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично знаходиться за крок від комі”, — сказавши він. На думку Глави держави, єдине, завдяки чому медгалузь “ще жива” — українські медики.