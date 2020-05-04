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Зеленський: Наша медгалузь «за крок від комі», медреформа призведе до звільнення тисяч медиків та закриття лікарень

04.05.2020

Президент України Володимир Зеленський заявивши, що запровадження іншого етапу медреформи призведе до звільнення тисяч медиків і закриття сотень лікарень. Про це йшлося у сьогоднішньому відеозверненні Глави держави.

“Через новий механізм фінансування може бути звільнено близько 50 тисяч медиків і закрито 332 лікарні по всій Україні.

Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична та туберкульозна служби”, – сказавши він. Зеленський заявивши, що у зв’язку з цим медики будуть змушені замість допомоги людям думати про власне виживання”.

“Чому тарифи визначали не профільні лікарі, а чиновники без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум удвічі менше від реальної вартості?”, — поскаржився президент. Зеленського зазначив, що у зв’язку з реформою деяким лікарням вистачить коштів “хіба що на дверний замок і напис:

“Ми закрилися, тримайтеся, удачі!”. “Повірте, з початку коронавірусу я, як ніхто інший, бачу, що наша медична галузь не просто вразлива, а фактично знаходиться за крок від комі”, — сказавши він. На думку Глави держави, єдине, завдяки чому медгалузь “ще жива” — українські медики.

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