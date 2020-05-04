Поліцейський начальник викрав трубопровід вартістю мільйони гривень і вивіз під охороною підлеглих

Державне бюро розслідувань (ДБР) направило до суду обвинувальний акт на заступника начальника одного з районних відділів поліції на Запоріжжі, якого підозрюють у викраденні… магістрального трубопроводу вартістю 2,8 млн гривень.

В ході слідства було встановлено, що правоохоронець, за попередньою змовою з цивільною особою, викрав магістральний трубопровід зрошувальної системи, яка є власністю однієї з державних організацій водного господарства Запорізької області. З ініціативи підозрюваного було організовано та супровід службовими патрульними автомобілями поліції вантажівок з викраденим майном на території Запорізької області.

Дії поліцейського кваліфіковані за частиною 3 ст. 365, ч. 5 з т. 27 і ч. 5 ст. 185 Кримінального кодексу України (Перевищення службових повноважень і пособництво у таємному викраденні чужого майна, скоєному за попередньою змовою групою осіб в особливо великих розмірах). У разі доведення провини фігуранту загрожує позбавлення волі на термін від 7 до 12 років з конфіскацією майна.