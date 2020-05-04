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“Чекала швидку вісім годин”

04.05.2020

"Ждала скорую восемь часов"

Актриса Тетяна Васильєва заразилася коронавірусом

Тест на коронавірус народної артистки РФ Тетяни Васильєвої дав позитивний результат. Лікування проходить вдома, повідомила вона «Інтерфаксу».

У своєму Instagram Васильєва написала, що кілька днів поспіль у неї була температура 37,8, а потім з’явилися кашель і печіння в очах. Вона поїхала в лікарню, щоб зробити КТ. «І тут я зрозуміла весь масштаб пандемії. Лікарні переповнені! Швидку я чекала вісім годин, потім ще чотири години чекала результати КТ. Лікарі працюють без зупинки. Кашель у лікарні варто приголомшуючий […] А сьогодні вранці мені зателефонувала лікар і виявилося, що у мене двостороння пневмонія. Ураження легень не сильні, тому я можу лікуватися вдома. Я так і роблю. В лікарні і без мене багато клопоту», — пояснила актриса.

Васильєва зазначила, що не ходила по гостям, а лише в магазин і викидати сміття.

Тетяна Васильєва відома своїми ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітка», «найчарівніша і найпривабливіша», «Побачити Париж і померти».

Всього з початку пандемії в Росії коронавірусом нового типу заразилися 124 тис. осіб, померли 1222 людини, одужали 15 тис. осіб.

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