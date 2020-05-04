“Чекала швидку вісім годин”

Актриса Тетяна Васильєва заразилася коронавірусом

Тест на коронавірус народної артистки РФ Тетяни Васильєвої дав позитивний результат. Лікування проходить вдома, повідомила вона «Інтерфаксу».

У своєму Instagram Васильєва написала, що кілька днів поспіль у неї була температура 37,8, а потім з’явилися кашель і печіння в очах. Вона поїхала в лікарню, щоб зробити КТ. «І тут я зрозуміла весь масштаб пандемії. Лікарні переповнені! Швидку я чекала вісім годин, потім ще чотири години чекала результати КТ. Лікарі працюють без зупинки. Кашель у лікарні варто приголомшуючий […] А сьогодні вранці мені зателефонувала лікар і виявилося, що у мене двостороння пневмонія. Ураження легень не сильні, тому я можу лікуватися вдома. Я так і роблю. В лікарні і без мене багато клопоту», — пояснила актриса.

Васильєва зазначила, що не ходила по гостям, а лише в магазин і викидати сміття.

Тетяна Васильєва відома своїми ролями у фільмах «Здрастуйте, я ваша тітка», «найчарівніша і найпривабливіша», «Побачити Париж і померти».

Всього з початку пандемії в Росії коронавірусом нового типу заразилися 124 тис. осіб, померли 1222 людини, одужали 15 тис. осіб.