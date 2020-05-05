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Марта Хант в уютном и соблазнительном образе для самоизоляции

05.05.2020

Модель отдает предпочтения комфортным аутфитам.

Марта Хант для самоизоляции выбирает исключительно уютные и удобные образы. 31-летняя американская модель делится в инстаграм идеями простых аутфитов, которые помогут разнообразить гардероб на карантине.

Сегодня Марта отдала предпочтение удлиненному свитеру в рубчик из коллекции австралийского бренда Christopher Esber. Облегающий крой подчеркнул фигуру модели и сделал образ женственным и соблазнительным. Макияжу звезда предпочла естественность и хорошее освещение.

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