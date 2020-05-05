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Рейтинг Зеленського впав вдвічі за рік президентства

05.05.2020

Рейтинг Зеленского упал вдвое за год президентства

Рейтинг президента України Володимира Зеленського впав майже вдвічі за рік президентства. Про це свідчать дані опитування, проведеного Київським міжнародним інститутом соціології (КМІС), які наводить «Інтерфакс-Україна».

Якби вибори проходили в кінці квітня, за Зеленського б проголосували 42,6 відсотка тих, хто збирається прийти на виборчі дільниці і визначився з вибором.

Рік тому його підтримали 73,22 відсотка виборців.

Раніше Зеленський заявляв, що не думає про рейтинги, оскільки вони не є показником довіри. «Ми зараз бачимо, що довіра до мене досить висока. Там десь 55-56 відсотків», — заявив глава України. За словами Зеленського, зараз довіра до нього «набагато більше», ніж це було після першого туру

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