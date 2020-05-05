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У Білорусі приховують наслідки COVID-19: з’явилося кричуще відео з лікарні

05.05.2020

В Білорусі за 10 днів чекають результатів тестів на коронавірус, а високу смертність нібито намагаються приховати.

Про це пишуть у Telegram-каналі «Білорусь головного мозку». Опублікували також показове відео, зняте біля пологового будинку в Барановичах, який перепрофілювали під хворих COVID-19 (щоб подивитися, доскролльте новину до кінця).

На кадрах видно, як вночі з лікарні виносять тіло людини, накритий білою тканиною. Біля виходу помітили авто, яке, ймовірно, повинно було його відвезти.

«Читачі скаржаться, що якщо тести і беруть, то результатів треба чекати по 7-10 днів. Людина може померти і не дочекатися тесту на коронавірус», – додали під відео.

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