Підтвердився ще один спосіб передачі коронавіруса

Вчені з Нідерландів виявили, що коронавірус вражає клітини кишечника і активно там розмножується, а також передається фекально-оральним шляхом.

Щоб відстежити реакцію клітин на вірус, його помістили в спеціально модель органу. Результати експерименту оприлюднили на порталі Medicalxpress.

Відзначається, що нові дані пояснили шлунково-кишкові симптоми у третини пацієнтів з COVID-19.

Учені також прийшли до висновку, що вірус може бути виявлений у калі людини ще довго після того, як респіраторні симптоми були усунені. Це говорить про те, що вірус також може поширюватися за допомогою так званої «фекально-оральної передачі».

Крім того, дослідники з Інституту Хабрехта, Університету Еразма і Університету Маастрихта вирішили визначити, чи може вірус SARS-CoV-2 безпосередньо інфікувати клітини кишечника. Використовуючи електронну мікроскопію, дослідники виявили вірусні частинки всередині і зовні клітин, на які впливали.

«Спостереження, зроблені в цьому дослідженні, дають певні докази того, що SARS-CoV-2 може розмножуватися в клітинах шлунково-кишкового тракту. Однак ми поки що не знаємо, яку роль SARS-CoV-2, присутній в кишечнику пацієнтів з COVID-19, грає в передачі. Наші результати показують, що ми повинні розглянути цю можливість більш уважно», – резюмували в статті.