Український лікар розповів про медицину в Італії: зарплати вищі в 20 разів

Лікар-анестезіолог, реаніматолог з Чернівецькій області Микола Рихлицкий, який провів три тижні в Італії, допомагаючи боротися з коронавірусом, розповів про отриманому досвіді.

Порівняння медицини в Італії та Україні він провів в інтерв’ю «Главкому».

«Між нашими системами охорони здоров’я прірву. І вона, мені здається, непереборна. Це дуже песимістичний настрій, але такі реалії. Краще не буду брехати, а промовчу. Все залежить від керівника установи і від його свідомості. Якщо керівник установи (лікарні) або хоча б керівник підрозділу серйозно поставився до цього дуже серйозної проблеми, то, звичайно, вони превентивно готувалися. Тому деякі наші медичні установи, якщо судити по ситуації на Буковині, відносно краще підготовлені, ніж інші», – пояснив лікар.

Рихлицкий звернув увагу, що в Італії дуже серйозно ставляться до захисту медпрацівників, матеріальної бази та фінансування лікарень.

«По зарплатах в Італії, то помножте українську зарплату на 20 і отримаєте суму, яку отримують медпрацівники в Італії. Медсестри отримують 2-3 тис. євро в місяць, лікар-реаніматолог – 40-80 євро», – поділився він.

При цьому Рихлицкий зазначив загальні риси: і Україна, і Італія лікують хворих з майже аналогічним протоколу, проте ефективність використовуваних препаратів поки не доведена.