У Харкові закрили дві лікарні із-за спалаху COVID-19: захворіли десятки медиків

У Харкові дві лікарні №25 та 27 закрили прийом хворих із-за масового зараження медиків коронавірусом.

Про це з посиланням на завідувачку відділенням особливо небезпечних інфекцій Харківської лабораторного центру Анну Сухорукову пише «Суспільне».

За її словами, на початку минулого тижня на карантин закрили Харківську міську клінічну багатопрофільну лікарню №25. Коронавірус підтвердили у 21 медпрацівники лікарні, 20 з яких мали контакт з хворим COVID-19 пацієнтом з терапевтичного відділення; ще один випадок коронавіруса серед медперсоналу з хворим пацієнтом не пов’язаний.

Міську клінічну лікарню №27 закрили в кінці минулого тижня, коли у пацієнта з реанімаційного відділення з інфарктом спочатку діагностували пневмонію, а потім виявили COVID-19. Пацієнта перевели в інфекційну лікарню, де він помер в ніч на 3 травня.

Незабаром коронавірус підтвердили у 4 медпрацівників, які контактували з чоловіком, та ще однієї медсестри.

«За фактом реєстрації цих випадків при обстеженні були виявлені уражені COVID медпрацівники. Тому ці лікарні знаходяться на карантині, медпрацівники обстежуються, позитивні – відсторонені від роботи і перебувають на самоізоляції протягом двох тижнів. Ті, хто не будуть вражені за результатами обстеження, після проведення протиепідемічних заходів, заключної дезінфекції установи, зможуть працювати, і лікарні будуть відкриті для прийому хворих«, – поділилася Сухорукова.

Рішення про відновлення роботи медустанов, за її словами, візьмуть через два тижні.