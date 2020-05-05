Зеленський попросив переглянути медреформу: «Можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні»

Обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн грн, а більшість протитуберкульозних лікарень та диспансерів — на межі закриття.

Президент України Володимир Зеленський звернувся до уряду та Верховної Ради в терміновому порядку переглянути медичну реформу, тому що через неї без роботи можуть залишитися близько 50 тисяч медиків і будуть закриті 332 лікарні. Про це глава держави сказав у відеозверненні 4 травня.

«Фейсбук, instagram і мій робочий стіл заповнені зверненнями докторських колективів з усіх куточків нашої країни. Всі вони стосуються другого етапу медичної реформи. Зазвичай ми звертаємося до лікарів за допомогою. Сьогодні благають про допомогу наші лікарі. Знаєте, з перших днів президентства я отримую абсолютно полярну інформацію. Одні запевняють, що реформа – панацея, інші – що це смерть. Нам була потрібна неупереджена і об’єктивна оцінка. Не диванних експертів, а топових вітчизняних медиків. Ми створили робочу групу, куди увійшли академіки, професори і заслужені лікарі нашої країни. Вони спільно з новим керівництвом Моз проаналізували стан речей. Правда полягає в тому, що реформа має як великі плюси, так і очевидні мінуси», — сказав Зеленський.

Він зазначив, що нинішнє завдання – зберегти всі позитивні моменти і терміново виправити помилки. Зокрема, з-за нового механізму фінансування можуть бути звільнені близько 50 тисяч медиків і закриті 332 лікарні в Україні. Майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році. Під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби. Все це викликає ряд питань. Чому замість того, щоб рятувати життя інших людей, медики змушені думати про власне виживання? Чому тарифи становили не профільні лікарі, а чиновники, без глибинного розуміння процесу? Яким чином один виклик швидкої фактично оцінили аж у 75 гривень? Чому за інсульт та інфаркт сума на папері як мінімум в два рази менше від реальної вартості? За новим механізмом деяких лікарнях вистачить хіба що на дверний замок і плакат: «Ми закрилися. Тримайтеся. Удачі».

Президент повідомив, що обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн грн. На межі закриття – більшість протитуберкульозних лікарень і диспансерів.

«Я не можу цього допустити. Я не можу допустити скорочення бригад швидкої допомоги. І ситуацій, коли людині стало погано в понеділок, а швидка доїхала до нього у вівторок. Або якщо ви наприклад житель Сумської області, то вам краще взагалі не хворіти, тому що доведеться їхати на лікування за 200 кілометрів. Я не можу допустити, щоб кваліфіковані дитячі лікарі виїхали за кордон і був катастрофічне зростання дитячої смертності. Або щоб в найближчі два роки захворюваність на туберкульоз зросла на третину. Ми не можемо всього цього допустити, інакше це буде називатися не реформа, а диверсія», — заявив Зеленський.

Глава держави закликав міністра охорони здоров’я, голову профільного комітету Верховної Ради і головного санітарного лікаря України невідкладно запропонувати шляхи вирішення цих питань.

«Нам потрібно не згортання реформи, а її поліпшення. Визнання помилок і їх виправлення. Я впевнений, що глобальне вимога одне, і воно дуже просте: реформою повинні бути задоволені і пацієнти, і медики всіх рівнів», — сказав президент.