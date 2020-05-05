Вірус перетворив губернаторів в пекельну тортури для Путіна

Напередодні травневих свят сталося третє звернення президента Путіна. Він розповів, що і чому, повідав про вжиті заходи, про жорстокість Стародавньої Спарти і зворушливому оповіданні Джека Лондона.

Звернення до народу йшло у вигляді селекторної наради. Президент говорив і бачив перед собою (на екранах) прем’єр-міністра, губернаторів, інших чиновників; і ми їх бачили.

Але що там говорили всесильні (у своїх регіонах) губернатори? Тільки 2 травня на офіційному сайті Кремля з’явилася повна запис події.

Новини застарівають, але історія не старіє ніколи. Відкриття архівів і через 50, і через 100 років викликає величезний інтерес. Ми не дізнаємося про події. Ми дізнаємося про механізм влади…

Ця стаття саме про механізм нашої влади. І відразу скажемо: ніколи ще ми так не співчували президенту. Незбагненно, що йому доводиться терпіти. Зараз ви це зрозумієте, якщо, звичайно, самі зможете витерпіти хоч малу частину того, що 28 квітня випало на його частку.

Зачитавши вступ, Путін дав слово главі Росспоживнагляду. Ми залишили від її мови тільки суть, та й то не всю.

ПОПОВА. За минулий місяць темп приросту числа інфікованих знизився в 3,5 рази, це за місяць тих заходів, які були реалізовані у відповідності з Вашим указом, — з 27 відсотків до 7 з невеликим відсотків на сьогоднішній день. В країні на сьогоднішній день зареєстровано 93 558 випадків у 85 суб’єктах, за останню добу – 6411 випадків, показник захворюваності на 100 тисяч населення, а епідеміологічні показники вважаються на 100 тисяч населення, сьогодні становить 63,7. І це майже 50-е місце в загальному рейтингу країн, якщо рахувати не за абсолютним цифрам, що, загалом-то, абсолютно правильно.

Ви що-небудь зрозуміли? Ми не зрозуміли навіть, яке місце гірше — перше або 50-е? А про «зниження темпу приросту» — це спекуляція для тих, хто погано вчився в школі. Якщо вчора був один хворий, а сьогодні двоє, то приріст 100%. А якщо хворі на 100 тисяч, і за день додалася тисяча, це всього 1% приросту. Можна пишатися.

До цифр (точніше — до чисел) ми зараз повернемося. Але спочатку скажемо про загальну атмосферу засідання. Якщо її сформулювати у трьох словах, вийде «спасибі, Володимир Володимирович». На нараді це прозвучало десятки разів. А ось скільки пролунало інших чисел, ми не змогли підрахувати. Хоча числа (хворих, які видужали, апаратів ШВЛ, ліжок, рублів тощо) це найважливіше в доповідях. Слова «намагаємося», «сподіваємося», «обіцяємо», «контролюємо» перевірити неможливо, вони надто неконкретні. Тому ми зараз покажемо, як виглядає арифметика, коли губернатор доповідає президенту.

КОБЗЄВ (губернатор Іркутської області). Шановний Володимир Володимирович, 105 хворих, 13 дітей, за добу 3,9%, 37 осіб, померло 4, більше 41 тисячі досліджень, понад 36 тисяч осіб, до 1,4 тисячі досліджень, 4 тисячі досліджень, 63 пацієнта, 10 осіб, 3 особи, в 10-ти обсерваторах, 237 чоловік, майже 1,2 тисячі осіб, 20 людей, більше 2 тисяч осіб, заповнений на 5,4%, 242 особи, з них 47 дітей, у 18-ти осіб, до 28 квітня, на 100 відсотків, на 100% всі лікарні укомплектовані, в 7 інфекційних, 1195 ліжок, 100% від плану, готові 836 ліжок з подачею кисню, 418 ліжок з ШВЛ, 956 мільйонів рублів з федерального бюджету. І за це окреме спасибі, на 100%, на 100% автомобілями, 269 мільйонів рублів, з федерального 281, до 1,5 мільярдів рублів, 800 мільйонів рублів, від 3 до 7 років з 1 червня, майже 107 тисяч дітей, 200 мільйонів рублів, до 0,5%, понад 14 тисяч рублів, близько 16 тисяч рублів, більше 700 осіб, більше 20 мільярдів рублів, понад 17 мільярдів, 20 одиниць, по 3 земельним ділянкам, 3 багатоквартирних будинків, 5 багатоквартирних будинків, 155 індивідуальних. Ми не зупинимося. І коронавірус нам не завадить. Доповідь закінчив. Дякую за увагу.

Одного такого виступу вистачило б нормальній людині, щоб очуметь. Таке було не легше.

РАЗВОЗЖАЄВ (глава Севастополя). Шановний Володимир Володимирович. Динаміка приросту 15%, 37 хворих, 9 видужали, важких 2, 450 тисяч людей, більше 700 тисяч чоловік, 224, 465 ліжок, простих 278 замість 67 за планом, 138, замість 78, планувалося 39, 100 відсотків, 39 і є, на жаль, 26%, 63 апарату, 2 дні, 21 мильцеровский бокс, 42 ліжка з киснем, 60 місць, 36, 2 місяці, 2 тижні, на 15 діб, на 30%, з 1 квітня, 1 хворий, 2 тижні, 2 пакета, 2 речень, дуже важливий 249 указ, до 3 років, по 5 тисяч рублів, 1 група, в 2017 році, немає 3 років, 1600 сімей, 1 березня, після 1 березня, 10 тисяч чоловік, 1500 рублів, на 1500 рублів, після 1 березня. Володимир Володимирович, власне, все. Доповідь закінчено.

фото: kremlin.ru

Навіщо? Навіщо вони слухають ці нескінченні «довідки», де звалено в купу таку кількість чисел, яку навіть математичний геній не зміг би запам’ятати, вже не кажу зрозуміти, оцінити і пр.? Тепер зрозуміло, чому на самому початку ми абсолютно щиро сказали, що співчували президенту. Це ж тортури, жахлива мука. А він сидів, тримав незворушне обличчя, не показував ні втоми, ні відрази, ні навіть нудьги.

Не всі були так терплячі. Хтось (на екрані це добре видно) блукав божевільними очима, хтось дрімав.

Щоб ви не подумали, ніби доповіді губернаторів стають важкі для сприйняття, із-за наших скорочень, ось вам найлаконічніший цілком. (Можете пропустити — нічого не втратите).

МИКОЛАЇВ (глава Чувашії). Шановний Володимир Володимирович, шановні колеги, добрий день. З 609 запланованих ліжок, які повинні були б розгорнути в Чувашії, на сьогоднішній день всі 609 розгорнуті. Крім того, відповідно до вашого доручення, нами, природно, зарезервована можливість додаткового розгортання ліжок. Якщо з киснем у нас все йде більш-менш нормально, тобто 426 із запланованих ліжок ми завтра завершимо забезпеченням повністю киснем, то з ШВЛ ситуація поки що залишається складною. Це 53 ліжка на сьогоднішній день забезпечені, що становить 24,9 відсотка. Але та епідситуація, яка є в регіоні, нам сьогодні дозволяє цими засобами вийти з положення. Всього на сьогоднішній день у нас хворих 502 людини, і середній темп приросту трохи вище среднероссийского, це 12,2 відсотка. Але при цьому, значить, темпи зростання за останній день вони стабілізувалися. І ось ми тут так само, як всі колеги, тримаємо під особливою увагою також і хворих з позалікарняної пневмонією. Таких у нас на сьогоднішній день 70 осіб. Досить радісний момент для нас — сьогодні ми виписали 38 осіб як видужали. Ну і всього за цей період у нас таких склало 97 осіб. При цьому, як я вже сказав, що нам дозволяє 53 апарату забезпечувати хворих, у нас на сьогоднішній день 8 чоловік знаходиться під ШВЛ, як вже було зазначено, 53 апарату знаходиться на місцях. Для того щоб забезпечити необхідну кількість апаратів, нами укладені всі необхідні контракти. Це насамперед за рахунок тих коштів, які були виділені з федерального бюджету у відповідності з вашими рішеннями, Володимир Володимирович. І очікуємо протягом травня постачання 145 апаратів ШВЛ. Причому перші 10 з них повинні надійти до нас у перших чисел травня і до 10-го ще 50. І далі за графіком. Таким чином, значить ми забезпечимо всі необхідні нормативи. Але при цьому для того, щоб нас контролювати ситуацію, ми склали чіткий план дій по маршрутизації наявних апаратів ШВЛ, які знаходяться в інших закладах охорони здоров’я у разі, якщо епідситуація буде розвиватися в неблагополучному сценарії. Володимир Володимирович, у відповідності з вашими дорученнями ми не послаблюємо увагу з інших сфер охорони здоров’я. Природно, при цьому тримаємо не тільки ліжковий фонд в цих установах охорони здоров’я, але і необхідність, щоб там було необхідне обладнання для надання хворих всім комплексом медичної допомоги. Ось до речі для нашої республіки властива смертність, серцево-судинними захворюваннями та з онкологічним захворюванням. Але поточна статистика цього року показує, що за цими двома видами захворювання у нас позитивна динаміка. Якщо по серцево-судинним становить 11,2 відсотка зменшення смертності, то з онкологічним 8,2 відсотка. Це безсумнівно результат тієї роботи, яка проводиться на сьогоднішній день насамперед у рамках національних проектів. Шановний Володимир Володимирович, республіка вдячна вам за те, що ви постійно тримайте ситуацію під контролем, приймаєте дуже важливі і потрібні рішення у всіх сферах і в галузі охорони здоров’я, підтримки бізнесу, в області підтримки людей, які опиняються у важкій життєвій ситуації. І ми, природно, приймаємо всі необхідні рішення на регіональному рівні і доводимо їх в прискореному темпі до населення. А спільна робота в рамках реалізації ваших рішень з колегами з федерального уряду дозволяє нам практично щогодини вирішувати виникаючі у нас проблеми, в тому числі в частині ШВЛ, де я доложился вам. Ну і як наслідок — міняти ситуацію на краще. Спасибі, доповідь закінчено.

фото: kremlin.ru

Уявляєте? Уявляєте, що робиться з мозком і психікою людини, коли він слухає дюжину таких доповідей поспіль? Адже користі від цього немає ніякої. Що з цієї числовий заметілі запам’ятав заболевающий прем’єр?.. Краще б вони здали свої папірці в канцелярію. Адже у них (якщо звернули увагу) все відмінно, все на 100%, лікарі з вікон не викидаються. Жоден виступаючий не попросив ліків для свого регіону, не попросив масок, спецкостюмів, дезінфікуючих засобів. Знайоме: «Всі як мухи видужують. Хворий не встигне увійти в лазарет, як вже здоровий; і не стільки медикаментами, скільки чесністю та порядком» (Гоголь).

Крім тієї дюжини губернаторів і міністрів, які стирчали на екрані, ще сотня (якщо не тисячі) сиділи в кабінетах, невидимо для нас підключені до Головного кабінету країни. Який сенс губернаторам Тули, Вологди, Красноярська та ін. слухати про відсотки і ліжка Севастополя, Чувашії та ін? А ситуація у кожного губернатора відчайдушна, гори невідкладних справ, натовп очікують прийому, які сидять з 3-х годин дня, а вже 8 вечора (по Москві), і тут тобі на закуску про індіанців і спартанців…

Це засідав колективний розум або колективний гальма? Губернатори та міністри сиділи нерухомо (часу на розкачку у них немає). Надихнула країну або розчарувала ця демонстрація трудящих мозкового штурму? Після Чувашії попереду залишалося ще 79 регіонів. Так і йшло, але президент не витримав катування.

ПУТІН. Спасибі. Шановні колеги! Сьогоднішнє обговорення показало, що в цілому рух вперед є, в потрібному напрямку, у потрібному обсязі, в потрібному темпі. Як я вже говорив, розслаблятися не можна. Будемо працювати далі. Спасибі вам за ваші ідеї, за ваші пропозиції, які прозвучали зараз в ході нашого обговорення.

фото: kremlin.ru

Господи, що думають люди про своїх губернаторів, коли ті розповідають президенту країни, що їх губерніях на всі 100 відсотків і з випередженням.

Велика країна! 9 часових поясів! На сході Росії давно вже була глибока ніч, коли виступали глави Сахаліну, Іркутської області…

Невже змучені губернатори після цього пішли керувати країною, вирішувати питання? Або, як будь-який нормальний мужик, щоб не з’їхати з глузду, вжарили по склянці, потім по другому…