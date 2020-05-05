Главврач Украины рассказал, сколько продлится карантин

“Вечный карантин”

Главный санитарный врач Украины, заместитель министра здравоохранения Виктор Ляшко заявил, что карантин до полного последнего излечившегося пациента невозможен.

По его словам, карантин “можно держать вечно” до того момента, пока не будет найдена вакцина, пишет “Главред“.

В связи с этим задача медиков найти баланс между противоэпидемическими мерами и обеспечением здоровья граждан Украины и экономическими вопросами, говорит врач и считает, что когда будет найдена эта золотая середина, тогда и будет запущена система здравоохранения, бизнес и экономика для дальнейшей нормальной жизнедеятельности страны.

Ляшко говорит, что по истечению 50 дней карантина можно сделать вывод, что украинская медицина хорошо держится – пиковой нагрузки не было, вспышка не была допущена.

По словам санврача сферы экономки можно вводить потихоньку исходя из того, что количество мест в больницах будет соответствовать количеству поступивших в отделение инфицированных коронавирусом. Ляшко говорит, что данная позиция не является новой – данная позиция принадлежит ВОЗ.

По словам всемирной организации, уменьшать карантин можно лишь тогда, когда медицина возьмет верх над инфекцией и сможет контролировать ее. Иными словами, чтобы в случае выявления вируса у больниц была возможность лечить пациента.