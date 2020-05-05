Чому російське держава шкодує грошей на людей

Чому держава відмовляється використовувати в необхідних масштабах Фонд національного добробуту і інші наявні резерви для прямої підтримки людей і економіки?

Тому що держава планує використовувати ФНБ в інших цілях — щоб компенсувати падіння цін на нафту та інші випадають бюджетні доходи.

Для чого?

Щоб зберегти нинішню вкрай неефективну структуру витрат федерального бюджету: продовжити безконтрольні непрозорі витрати на гонку озброєнь, на війну в Сирії і Україні, на величезний адміністративний і поліцейський апарат. В умовах пандемії, дефіциту коштів на охорону здоров’я і економічного спаду така бюджетна політика не тільки неефективна, вона абсурдна.

Необхідно негайно переглянути структуру бюджету та затвердити новий, надзвичайний бюджет з іншими пріоритетами.