Стався інцидент з літаком «Сухий Суперджет 100»

Він здійснив екстрену посадку сьогодні в аеропорту «Шереметьєво». За попередніми даними, відмовив один з двигунів.

Ранковий рейс «Аерофлоту» з Москви в Саратов зіткнувся з проблемами з самого початку: відразу після зльоту у літака «Сухий Суперджет 100» відмовив лівий двигун. Екіпаж прийняв рішення про повернення в Шереметьєво і, зробивши кілька кіл у небі, літак приземлився в аеропорту через півгодини. Про це агентству ТАРС розповіли в екстрених службах, додавши, що посадка пройшла в штатному режимі і постраждалих немає. Пасажири в підсумку втратили лише кілька годин свого часу на очікування наступного рейсу в Саратов.

Між тим, «Сухий Суперджет» вже далеко не вперше стає учасником різного роду інцидентів, пов’язаних з неполадками. Один з останніх стався наприкінці березня – тоді літак екстрено сів у Шереметьєво через спрацювання датчика несправності гідросистеми. Для «Суперджета» подібне в порядку речей: з відкритих джерел випливає, що лише за перший весняний місяць таких інцидентів набралося три, у лютому ж було як мінімум два. Найчастіше у лайнера спрацьовують датчики несправності різних систем або ж відмовляють двигуни.

Про численні проблеми в конструкції літака раніше заявляли ряд авіаційних експертів і перевізників. Кілька зарубіжних авіакомпаній відмовилися від його експлуатації. У Росії ж «Суперджетом» найбільш активно користується компанія «Аерофлот» — в її авіапарку налічується понад 50 літаків цієї моделі.

Всього за час експлуатації в результаті аварій було втрачено чотири «Суперджета». Дві катастрофи призвели до людських жертв.

Рівно рік тому з літаком «Сухий Суперджет 100» сталася трагедія в аеропорту Шереметьєво. Здійснював рейс в Мурманськ лайнер був змушений повернутися. Літак згорів під час посадки, загинули 40 пасажирів і один член екіпажу. Слідчий комітет пред’явив звинувачення пілотові Денису Євдокимову. Він єдиний фігурант цієї справи. В інтерв’ю Стрічці.ру Євдокимов відкидає висновки слідства і покладає провину на конструкторів лайнера. Сьогодні в Мурманську вшанували пам’ять загиблих. До стихійного меморіалу поклав квіти, в тому числі, губернатор Андрій Чибіс.

Проблема з цим типом суден може полягати в регулятивній роботі відомств, відповідальних за ці літаки. Таку думку «Ехо Москви» висловив член правління Російської асоціації пілотів і власників повітряних суден Леонід Кошелєв. Якщо проблема полягає у цьому, необхідна реформа державного регулювання, а зміна окремих регламентів не дасть результатів, вважає Леонід Кошелєв.

Літаки «Sukhoi Superjet 100» володіють технічними недоробками, а виправити їх заважає структура управління компанією-виробником. Про це в ефірі «Ехо Москви» розповів колишній член ради директорів «Аерофлоту», економіст Сергій Алексашенко. Всі дії членів Ради директорів підпорядковані загальним директивам, які транслює начальство, і в цьому полягає основна проблема, додав Сергій Алексашенко.