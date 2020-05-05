Специалисты рассказали, как правильно питаться, чтобы запустить обмен веществ

Стали известны подробности.

Специалисты рассказали, как правильно питаться для того, чтобы улучшить метаболизм. Об этом сообщает портал НовостиЮ.

Для того, чтобы настроить кишечник на правильную работу, утро рекомендуется начинать со стакана воды комнатной температуры. Завтракать советуют через полчаса после приема воды.

Многие люди пропускают утренний прием пищи, что считается неправильным. Причина в том, что периодический голод из-за недостаточного приема пищи люди часто срываются, больше и хуже питаются.

На завтрак лучше всего употреблять белковые продукты и медленные углеводы: твороги, каши и т.п. Не забывайте об овощах, которые улучшают обмен веществ.

Обедать рекомендуется преимущественно белком: мясом, рыбой, яйцами. Если вы любите супы, то старайтесь воздерживаться от жирной солянки, а отдавайте предпочтения легким куриным или овощными супами.

Ужинать советуют относительно легко. Отлично подойдут овощи или злаки, а также легкая белковая пища.

В качестве перекусов для хорошего метаболизма и здоровья кишечника лучше всего использовать свежие фрукты, овощи, орехи и кисломолочные продукты.