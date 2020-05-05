Кернес дав квартиру дітям слухняною судді

У Харкові діти судді Олени Заічко, прийняла рішення на користь оточення Геннадія Кернеса, отримали квартиру від мерії. Про це інформує Newsroom з посиланням на “Харківський антикорупційний центр”.

Нагадаємо, в лютому нинішнього року суддя Харківського окружного адміністративного суду Е. Заічко дозволила ЖБК “Слайс” забудову 13 гектарів Лісопарку. За даними громадських діячів, цей кооператив належить до орбіті Ігоря Ариха, одного з найбільш наближених до Геннадію Кернесу депутатів. Хоча земельна ділянка, про яку йде мова, знаходиться під арештом.

А вже 26 березня відділ приватизації жилищноо фонду виконкому міськради передав двокімнатну квартиру неповнолітнім дітям судді. Кирило Заічко 2003 року народження та його семирічна сестра Карина стали власниками приміщення площею 102 квадратних метри. Квартира знаходиться в новобудові на вулиці Балакирева. При цьому згідно декларації судді, вона раніше зняла своїм дітям квартиру в Харкові, хоча володіє житлом у Чугуєві.

За даними антикорупціонерів, на облік для поліпшення житлових умов можуть ставати лише сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, після досягнення 16-річного віку. ХАЦ також зазначає, що сім’я судді випередила багато пільгові категорії громадян — ВПЛ з числа учасників бойових дій, ліквідаторів аварії на ЧАЕС, а також осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни.