В Україні готують скасування пільг для населення з оплати електроенергії: що пропонують

Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики і комунальних послуг, (НКРЭКУ) запропонувала розглянути підвищення тарифів на електроенергію для населення.

Комісія представила презентацію на круглому столі, організованому комітетом Верховної Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг.

Для виходу з проблемної ситуації, що склалася на ринку електричної енергії, НКРЭКУ пропонує до кінця 2020 року скасувати пільгову категорію споживання до 100 кВт⋅год для населення (діючий тариф — 0,75 грн без ПДВ). Це дозволить додатково отримати 12 млрд грн наступного року.

Також запропоновано протягом 2-5 років скасувати перехресне субсидування з забезпеченням адресної допомоги вразливим категоріям споживачів. Це дозволить отримати ще 38 млрд грн на рік, так як обсяг дотацій, за оцінками НКРЭКУ, становить понад 50 млрд грн. Так, середньозважений тариф для населення становить 1,07 грн за кВт⋅год (без ПДВ), а комерційні споживачі платять 1,88 грн за кВт⋅год.