«По-звірячому знущалися свої ж чоловіки»: Знайома родини сказала, хто міг убити 13-річну дівчинку під Харковом

Підозрюваного у жорстокому вбивстві своєї дочки харків’янку Тетяну Пьянову заарештували на два місяці без права внесення застави, однак знайомі сім’ї вважають, що дитину вбила не вона. Про це повідомляє місцеве видання «Місто X».

Знайома підозрюваної Лариса Семеніхіна розповіла, що Тетяну та її дочка все життя принижували родичі. До того ж сім’ю складно назвати благополучною.

«Я близько знайома з родиною, дружу з тіткою підозрюваної. Це опустилася сім’я алкоголіків-наркоманів. Там чоловіки люті в рідні — п’ють, вживають наркотики, а жінки — жертви. Причому не одне покоління», — зазначила Семеніхіна.

За її словами, батьки Тетяни і її брата давно померли, але оскільки вони обидва мають право на будинок, то їм довелося жити разом. Брат підозрюваної постійно влаштовував гулянки в будинку зі своїми друзями.

«Тетяна одна в сім’ї працювала, вони її використовували. Брат зривав замки, третирував сестру і племінницю. Таня ж просила допомоги у поліції! Постійно зверталася, але кому вони потрібні — злидні з родичами алкоголіками – приживальцами», — стверджує знайома підозрюваної.

Також Лариса Семеніхіна повідомила, що двоюрідний брат Тетяни в стані наркотичного сп’яніння в 2004 році убив батька і бабусю. Його засудили до 15 років в’язниці і в минулому році він вийшов на свободу.

Знайома Тетяни припускає, що двоюрідний брат, який відсидів за вбивство, міг гостювати у своїх родичів.

«Ті, хто знає цю родину та їх рідню, схильні думати, що мати, як і дівчинка, — жертви чоловіків алкоголіків-наркоманів, які живуть там все купою. Я думаю, над Танею і донькою по-звірячому познущалися свої ж чоловіки. Добре б слідство розібралося, а не так як завжди. Дуже легко повісити все на жінку, можна і не напружуватися. Ви думаєте, сусіди не бояться говорити на камеру? Їх теж можуть знайти з відрізаною головою», — додала Семеніхіна.

Раніше інший знайомий сім’ї також розповів, що брат Тетяни постійно бив її і влаштовував п’янки з друзями.