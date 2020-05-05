Екс-нардеп-корупціонер Дмитро Святаш втік у Росію від боргів і в’язниці

Колишній народний депутат України Дмитро Святаш отримав притулок в Російської Федерації. Про це повідомляє 057.ua з посиланням на джерело в консульстві РФ в Харкові.



Журналістам передали документи і схему отримання російського громадянства Дмитром Святашем, його дружиною і двома дітьми.



Ще кілька років тому РФ запустила в Україні програму «Співвітчизник». Суть її проста – переманити до себе побільше людей, для видачі їм паспортів Росії.



Самі ж творці програми назвали це «Державна програма зі сприяння добровільному переселенню в Російську Федерацію співвітчизників, що проживають за кордоном».



«На початку лютого 2020 року дружина Святаша — Святаш Анжеліка Левонівна звернулася до ЦК РФ р. в Харків з відповідною заявою про участь у зазначеній державній програмі РФ», — розповіло джерело в консульстві РФ.

При цьому, дружина екс-нардепа у зазначеному зверненні зазначає, що разом з нею в Російську Федерацію на постійне місце проживання планують виїхати її чоловік — Святаш Д. В. і двоє синів — Святаш Д. Д. (2015 р.) і Святаш Л. Д. (2017 р.).

Вибір сім’ї екс-нардепа припав на місто Липецьк, вул. Гагаріна, 35-А.

В даний час питання про переселення Святаша та його сім’ї в РФ погоджений владою РФ.



На початку жовтня 2019 року Прокуратура Києва оголосила підозра Святашу у кримінальному провадженні за ч. 4 ст. 190, ч. 1 ст. 366-1 КК України по заволодінню 1100000000 гривень коштів «Укрсиббанку» на користь групи компаній «АІС», засновником якої є Дмитро Святаш. У листопаді 2019 року Святаша оголосили в розшук.



«За нашими даними, Дмитро Святаш втік у Росію ще взимку цього року, через те, що його оголосили в розшук. Його дружина виїхала в РФ через Гоптівку в лютому цього року, а дітей відправили через Мінськ до Росії в кінці грудня», — розповіли джерела видання в правоохоронних органах.



За даними журналістів, Святаш та його сім’я не відмовилися від громадянства України, і таким чином порушили закон про подвійне громадянство.