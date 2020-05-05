«Слугам народу» розіслали тези медреформе: Знаємо, як скорегувати. Є чіткий план. Ми діємо

Нардепи «Слуги народу» отримали файл із тезами щодо доцільності перегляду медичної реформи.

Даний документ потрапив у розпорядження Цензор.НЕМАЄ.

«Основна мета реформи — доступ до кваліфікованої і безвідмовної медичної допомоги для всіх українців через правильний і зрозумілий маршрут пацієнта від сімейного лікаря до фаховим рівнем. Це хороша мета. Але правдою є і те, що медреформа в тому вигляді, як ми її отримали, отже:

— звільнення близько 50 000 медпрацівників і закриття 332 лікарень;

— майже тисяча лікарень отримає набагато менше грошей, ніж у минулому році;

— під загрозою опинилися екстрена медична допомога, багатопрофільні лікарні, онкоцентри, госпіталі ветеранів, більшість дитячих лікарень, психіатрична і туберкульозна служби;

— обласні дитячі лікарні недоотримають майже 200 млн гривень», — говориться у вступній частині документа.

Далі йдеться про те, що реформу «треба терміново вносити корективи. В реформі треба терміново виправляти помилки».

Відзначається, що з цією метою «за ініціативи президента України був створений консультаційний рада, до якої ввійшли видатні українські медики» з якими провели консультації.

«Сьогодні ми детально знаємо про найбільш кричущі проблеми. Ми знаємо, яким чином необхідно змінити підходи і скорегувати реформу. Ми знаємо, що потрібно робити і маємо чіткий план. І ми — діємо», — йдеться в тексті документа.











