Дефолт-2020: «Держава може вилучити вклади населення, щоб збалансувати бюджет»

Кубушки Путіна не вистачить — гроші ФНБ можуть закінчитися вже в кінці року

Коштів Фонду національного добробуту може вистачити Росії всього на два роки, якщо ціни на нафту марки Urals не піднімуться вище 15 доларів за барель. До такого висновку прийшли аналітики німецького Deutsche Bank, проаналізувавши платіжний баланс країни і обсяг ФНБ. У березні ліквідна частина ФНБ становила 150 млрд. доларів, однак ця сума повинна знизитися приблизно до 120 млрд. після покупки урядом частки Ощадбанку у Центробанку.

При поточних обмінних курсах ліквідна частина ФНБ еквівалентна приблизно 9 трлн. рублів. Якщо російська нафта подорожчає і буде коштувати хоча б 30 доларів, то резервних коштів буде достатньо, щоб покривати дефіцит нафтогазових доходів близько шести років, пишуть аналітики.

Але поки нафта Urals опустилася набагато нижче цих відміток. 21 квітня барель російського сорту коштував всього 11,59 долара. Це стало мінімальним значенням з березня 1999 року, коли ціна опускалася до 11,74 дол. Втім, 1 квітня була зафіксована ще більш низька ціна — $ 10,54 за барель. Зазначимо, що Urals на біржі не торгується, її вартість розраховують компанії Argus, Refinitiv і Platts.

Вже в четвер, 23 квітня нафту дещо скоригувала падіння, але все одно залишилася на низьких рівнях.

Після обвалу котирувань російський міністр енергетики Олександр Новак закликав не драматизувати ситуацію, але проблема в тому, що попит на нафту може не відновитися і до кінця року по мірі скорочення споживання і переходу на альтернативну енергетику.

У цьому разі Росії доведеться набагато активніше витрачати кошти ФНБ, в тому числі і на підтримку курсу рубля, і на зведення балансу бюджету. Як вважає голова «Спілки підприємців і орендарів Росії» Андрій Бунич, оцінки Deutsche Bank ще досить оптимістичні.

Якщо уряд не почне вживати екстрених заходів, що всі обсяги ФНБ можуть бути вичерпані не через два, а вже до кінця цього року. Тоді фінансова система країни опиниться під загрозою, і держава ризикує оголосити дефолт за соціальними зобов’язаннями або буде змушена вдатися до такого радикального кроку, як вилучення вкладів населення.

— Прогноз Deutsche Bank дуже умовний, так як не враховує безліч факторів, — каже економіст. — По-перше, неясно, яку частку нафтового ринку матиме Росія, навіть якщо ціна зросте. Може виявитися, що після шокового зниження попиту до нинішніх мінімумів, він так до кінця і не відновиться.

Такі країни, як Китай, Індія, Японія і Корея, не кажучи вже про європу, будуть намагатися знизити залежність від нафти. Обмеження, пов’язані з екологією, можуть стати жорсткішими, вони будуть намагатися замінити нафту більш чистою енергією. І так як вони не будуть далі збільшувати споживання, структура ринку може сильно змінитися і доведеться звідти когось виштовхувати.

Американці вже самодостатні. Раніше імпорт у них перевищував експорт, але тепер ця ситуація може змінитися. Вони будуть намагатися заміщати обсяги тільки своїми виробниками з допомогою мит і будь-яких інших заходів. Вся Північна і Південна Америка вже надлишкові по енергоресурсах. Залишається боротьба між Росією і Саудівською Аравією за звужуються ринки Європи та Азії. І з деяких з цих ринків нас можуть «попросити».

Другий важливий момент в тому, що ціна на нафту дійсно довго може бути низькою. Зараз в американські та світові сховища наллють стільки, скільки можна, зарезервують навіть обсяги в свердловинах, так що сформуються запаси як мінімум на півроку. Цей величезний навіс буде тиснути на ринок і його регулювати. Очікувати різкого підйому цін не доводиться.

Виходячи з цього, нам потрібно готуватися до низькими цінами. Навіть якщо вони підростуть до 30 доларів за барель, з урахуванням зниження обсягу експорту це буде те ж саме, що нинішні 15. Але це ще не все, Deutsche Bank у своєму прогнозі не враховує безліч інших обставин.

«СП»: — Які саме?

— Вони хитрують, коли пишуть, що дають прогноз «без урахування впливу коронавіруса на економічні процеси». Але це дуже серйозне застереження. Коронавірус — найважливіше явище на ринку нафти, пов’язане з фінансовою кризою і великою депресією, яка насувається на світ. Ігнорувати таке важливе обставина у фінансовому огляді не можна.

Ми бачимо, що лише за кілька місяців цей фактор вплинув на російський бюджет на трильйонів на п’ять. До кінця року сума втрат може дійти до 10 трильйонів рублів. Мова йде про масштабне недоотримання податків, зокрема, ПВКК. Побудова нашої податкової системи така, що в нинішніх умовах ми можемо практично нічого не отримувати з нафтогазових доходів.

Інші податки також впадуть, зате зростуть витрати і компенсації всім постраждалим від кризи. Доведеться допомагати великому і середньому бізнесу, громадянам, підвищувати капітал банкам, затикати пенсійну діру. Нинішні заходи уряду провокують вал неплатежів. Списання не здійснюються, а, значить, контрагенти будуть накопичувати неплатежі.

До кінця року наберуться величезні суми за оренду, податками, кредитами, ЖКГ. Зараз на банкрутства накладено мораторій, але багато хто напевно віддадуть перевагу просто нічого не платити, коли цей мораторій буде знято. Все це становить трильйони рублів, з яких мало що може бути отримано. Натомість доведеться списувати мільярдні борги банкам, населенню і бізнесу.

Антон Силуанов заявив, що до кінця року залишиться 7 трильйонів рублів в ФНБ, але я сумніваюся в тому, що вдасться зберегти цю суму. У будь-якому випадку, якщо ціна на нафту не зросте до 60 доларів, то цієї суми, в кращому випадку, вистачить до кінця наступного року. А, цілком можливо, що фінансове напруження ми почнемо відчувати вже в кінці року поточного. Так що сценарій Deutsche Bank досить оптимістичний і не враховує наші внутрішні проблеми.

«СП»: — Чого ж чекати насправді?

— Реальна картина набагато серйозніше. При збереженні нинішніх тенденцій нам загрожує банкрутство бюджетної системи вже в перспективі півроку. Уряд поки що пливе за течією, очікуючи, що ціни на нафту зростуть, і вдасться щось залатати. Якщо вони помиляються, а все вказує, що так воно і є, ми станемо перед загрозою колапсу бюджетної системи, а в перспективі і колапсу фінансової системи.

Загроза апокаліптичного сценарію вже в цьому році цілком реальна і серйозна, тому ніяких двох, і, тим більше, шести років, у нас немає. Тим більше, якщо загостриться геополітична обстановка і наші противники почнуть наносити нам додаткові удари.

Треба не сидіти і розраховувати, скільки ми зможемо проїдати, а діяти і різко міняти політику, але це вже предмет окремої розмови.

«СП»: — Виходить, кошти ФНБ закінчаться вже наприкінці цього року?

— Технічно цього може не статися. Ніхто не заважає Сілуанова робити вигляд, що існує ФНБ і при цьому збільшити запозичення і держборг за допомогою держбанків. Заборгованості по ЖКГ будуть рахуватися, як майбутні надходження. Неплатежі за податками можуть зарахувати в кредити, але все це буде висіти на банківської і податкової системи.

Якщо ж все це списати, як і слід зробити, ніяких семи трильйонів у нас не залишиться, тому що сума всіх цих списань і недоотриманих доходів набагато вища і може дійти до 20 трильйонів рублів. До речі, якщо списання почати вже зараз, ситуація буде набагато краще, але вони не хочуть цього робити, мабуть, щоб не погіршувати статистику. Нехай економіка піде в рознос, зате з папірців картина буде позитивною.

Такий підхід може призвести до розбалансування бюджету і девальвації рубля. Причому не контрольованої девальвації, яка допомогла б експортерам, а безглуздою і шкідливою. Навіть якщо в ФНБ залишиться 7 трильйонів, при курсі 100 рублів за долар це буде вже зовсім інша сума, ніж зараз.

«СП»: — Ви говорите про колапс фінансової системи, але в чому вона буде полягати, це дефолт?

— Зовнішнього дефолту у нас бути не може, тому що у нас немає системи боргу. Щодо масштабів економіки наші позики не великі. Але якщо гроші у нас почнуть закінчуватись, це активізує роботу друкарського верстата і, відповідно, зростання інфляції. Почнуться проблеми з товарним наповненням і цінами, а по всій системі буде безліч неплатежів. Рівень життя продовжить падати, у людей буде все менше доходів, при тому, що у них і зараз нічого особливо немає. Такі процеси будуть супроводжуватися соціальними наслідками, тому що довго така ситуація тривати не може.

Але дефолт може бути в іншій формі. Фактично, у нас вже був дефолт за соціальними зобов’язаннями. Я кажу про пенсійну реформу. Такого роду можливі дефолти і в найближчому майбутньому у вигляді скорочення соціальних зобов’язань держави, відмови від підтримки населення.

Крім того, вже зараз багато говорять про можливість дефолту за банківськими вкладами. У людей велика сума на депозитах, і уряд може захотіти накласти руку на ці кошти, як це мотивувавши. Так що дефолт за депозитами, на відміну від зовнішнього дефолту, цілком можливий.