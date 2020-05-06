Скандал з «гуманітарних» вантажем: У Зеленського відзвітували, на що витратили гроші Фонду боротьби з COVID-19

Фонд ліквідації наслідків COVID-19 при Офісі президента отримав від бізнесу 374,6 млн грн на закупівлю засобів захисту для лікарів і медичного обладнання. Про це повідомив заступник голови ВП Кирило Тимошенко на своїй сторінці у Facebook.

«Підкреслюю: Фонд оперував позабюджетними коштами, які були надані бізнесом. Фактично за рахунок цього і вдалося швидко закупити засоби захисту і доставити їх в лікарню», — пише Тимошенко.

У звіті роботи Фонду зазначено, що на закупівлі за кордоном було витрачено 186,5 млн грн (сім компаній), в українських виробників – 155,6 млн грн (12 компаній).

За період карантину був виконаний 21 рейс: 10 – в китайське місто Сямень, чотири – у Гуанчжоу, три – в Пекін і чотири – у південнокорейський Сеул. Дев’ять рейсів оплатив Фонд.

«Офіс Президента допомагав відповідального бізнесу доставити вантажі, які вони закупили самі і передавали в лікарні: ПЛР-тестування, респіратори, костюми захисту і т. д», — підкреслив Тимошенко.

Доставка вантажів літаком обійшлася в 33,5 млн грн, митне оформлення, логістика та вантажні послуги — 286 тис. грн.





