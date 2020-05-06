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Російські паспорти отримали 180-200 тисяч жителів ОРДЛО, — Резніков

06.05.2020

У ОРДЛО, за попередніми даними, проживають близько 1,6 млн жителів, однак точних даних не знає ніхто. Про це в інтерв’ю LB.ua заявив віце-прем’єр-міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков.

«Раніше, за старими даними, в Донецькій області проживало близько п’яти мільйонів, у Луганській — близько двох мільйонів. Разом — сім. З 2014-го хтось поїхав у Росію, хтось у Криму, хтось по світу, хтось переїхав на підконтрольну частина України, хтось залишився там. Точних даних ми не знаємо. Але якщо це 10-15% від населення, це вже немало», — зазначив віце-прем’єр.

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