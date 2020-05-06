Кадиров хоче карати тих, хто постить у соцмережі відео гонитви за порушниками карантину

Глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав карати громадськими роботами тих жителів Чечні, які публікують у соціальних мережах відеозапису затримання силовиками передбачуваних порушників карантину. Як пише «Кавказький вузол», відповідну заяву Кадиров зробив на засіданні оперативного штабу. Сюжет про засідання оперштаба був показаний у випуску новин телеканалу «Грозний».

«Якщо хтось знімає на телефон, як затримують того, хто порушив самоізоляцію […] людей, які знімають […] ось за цими адресами, там же видно, які місця вони знімали […], покарати їх. […] Привезти їх, змусити працювати. Нехай вони працюють прибиральниками в лікарнях, нехай працюють прибиральниками в МВС, структурах, хай вони побачать, в якому стані знаходиться медперсонал. З-за таких збільшуються заражені. Нехай працює. Нехай стане добровольцем, волонтером. […] Треба змусити їх працювати прибиральниками, тоді зрозуміють, про що ми говоримо», — сказав Кадиров, слава якого з чеченського перевів кореспондент «Кавказького вузла».

На YouTube можна знайти відеоролики, на яких, як стверджується, відображена гонитва поліцейських за порушниками карантину в Чечні або ж процес затримання порушника. Так, 30-секундний ролик про гонитві в Чечні був опублікований 1 травня на каналі Waynag TV. На відео один чоловік тікає від іншого з обгородженої полю, добігає до паркану і перелазить через нього. Переслідувач — автор відео стверджує, що це силовик — наганяє втікача, але той встигає зістрибнути з паркану і сховатися.

За даними на 4 травня, в Чечні зафіксовано 583 випадку зараження коронавірусом. З 18 березня в республіці діє режим підвищеної готовності, а з 13 квітня населенню заборонено залишати будинки без спецперепустки. При цьому кожній сім’ї відведено на покупки лише за дві години три рази на тиждень.

Раніше Кадиров пропонував посилити заходи для порушників режиму самоізоляції. Наприклад, вилучити у них машини та відправити на прибирання вулиць. «Якщо порушують, треба посилити заходи, вилучати машини у тих, хто просто так катається, нехай підмітають вулиці, чистять лікарні, працюють», — заявляв глава Чечні.