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Кадиров хоче карати тих, хто постить у соцмережі відео гонитви за порушниками карантину

06.05.2020

Кадыров хочет наказывать тех, кто постит в соцсети видео погонь за нарушителями карантина

Глава Чечні Рамзан Кадиров зажадав карати громадськими роботами тих жителів Чечні, які публікують у соціальних мережах відеозапису затримання силовиками передбачуваних порушників карантину. Як пише «Кавказький вузол», відповідну заяву Кадиров зробив на засіданні оперативного штабу. Сюжет про засідання оперштаба був показаний у випуску новин телеканалу «Грозний».

«Якщо хтось знімає на телефон, як затримують того, хто порушив самоізоляцію […] людей, які знімають […] ось за цими адресами, там же видно, які місця вони знімали […], покарати їх. […] Привезти їх, змусити працювати. Нехай вони працюють прибиральниками в лікарнях, нехай працюють прибиральниками в МВС, структурах, хай вони побачать, в якому стані знаходиться медперсонал. З-за таких збільшуються заражені. Нехай працює. Нехай стане добровольцем, волонтером. […] Треба змусити їх працювати прибиральниками, тоді зрозуміють, про що ми говоримо», — сказав Кадиров, слава якого з чеченського перевів кореспондент «Кавказького вузла».

На YouTube можна знайти відеоролики, на яких, як стверджується, відображена гонитва поліцейських за порушниками карантину в Чечні або ж процес затримання порушника. Так, 30-секундний ролик про гонитві в Чечні був опублікований 1 травня на каналі Waynag TV. На відео один чоловік тікає від іншого з обгородженої полю, добігає до паркану і перелазить через нього. Переслідувач — автор відео стверджує, що це силовик — наганяє втікача, але той встигає зістрибнути з паркану і сховатися.

За даними на 4 травня, в Чечні зафіксовано 583 випадку зараження коронавірусом. З 18 березня в республіці діє режим підвищеної готовності, а з 13 квітня населенню заборонено залишати будинки без спецперепустки. При цьому кожній сім’ї відведено на покупки лише за дві години три рази на тиждень.

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Раніше Кадиров пропонував посилити заходи для порушників режиму самоізоляції. Наприклад, вилучити у них машини та відправити на прибирання вулиць. «Якщо порушують, треба посилити заходи, вилучати машини у тих, хто просто так катається, нехай підмітають вулиці, чистять лікарні, працюють», — заявляв глава Чечні.

 

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