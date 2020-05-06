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Как в Днепре выглядел ж/м Левобережный в 80-х годах: фото с вертолета (фото)

06.05.2020

В сети опубликовали снимки  строящегося жилмассива Левобережный-1 в Днепре.

Об этом сообщает 49000.com.ua, ссылаясь на блог Артема Костюка.

Днепровский блогер Артем Костюк вместе с фотографом Алексеем Герасимовичем с помощью дрона нашли точку съемки в воздухе, где 40 лет назад был сделан снимок с вертолета Владимиром Рязановым. На снимке видно, как строится жилмассив Левобережный-1, примерно в середине 80-х годов. Дом 120 уже почти построен, 124 в стадии, 122 фундамент, школ № 131  тоже начинается, а садик еще не строется:

Идеально найти точку, сами понимаете, очень непросто, но мы слетая на дроне, почти попали, —  написал Артем Костюк.

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