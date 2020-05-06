Смерть скасовується: у Мексиці жителям міста заборонили помирати за COVID-19

У далекій латиноамериканській країні Мексиці, де пляжі під час карантину окупували крокодили, в одному з муніципалітетів під назвою Соконуско (штат Веракрус) глава виконавчої влади по імені Роландо Росас заборонив місцевим жителям помирати від коронавіруса.

Про це йдеться в повідомленні на сайті місцевого телеканалу «Телевиса».

Уточнюється, що «заборона» Росаса розміщено на банері в центрі населеного пункту.

«Згідно з розпорядженням [адміністрації] муніципалітету, на його території суворо забороняється помирати за коронавіруса», — говорить його текст.

Уточнюється, що в Соконуско з населенням близько 5,2 тис. осіб до цих пір не було виявлено жодного випадку зараження. За словами Росаса, таким чином він вирішив привернути увагу населення до необхідності по -, як і раніше дотримуватися заходи, націлені на запобігання поширення захворювання.

«Думаю, що стратегія спрацювала», — сказав політик в інтерв’ю регіональному виданню.

Телеканал нагадує, що з 28 лютого по даний час новим коронавірусом в Мексиці заразилися 24 905 чоловік, при цьому тільки у 6 696 з них симптоми захворювання проявилися за останні 14 днів. Помер у загальній складності 2 271 інфікований пацієнт. Уряд країни 30 березня оголосив про введення режиму надзвичайної ситуації у сфері охорони здоров’я і припинення всіх видів діяльності, що не мають першорядного значення.

При цьому президент країни Андрес Мануель Лопес Обрадор 16 квітня припустив, що Мексика зможе повернутися до нормального життя 1 червня.