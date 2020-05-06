Шерембей: Для групки головлікарів принесуть в жертву медреформу і «ср*» вони на медсестер, як і 30 років тому

Скасування другого етапу медичної реформи призведе до повернення старої системи охорони здоров’я, і, відповідно, до зниження зарплат медикам. Про це в коментарі InfoResist повідомив голова благодійної організації «100% життя» і співзасновник фонду «Пацієнти України» Дмитро Шерембей.

На його думку, у президента Володимира Зеленського немає об’єктивної інформації щодо медичної сфери в Україні, оскільки всі дані йому доносять «люди зі старої системи».

«І, звичайно ж, вони зацікавлені в тому, щоб корупція залишилася. Тому вони йому розповідають, що СРСР – це було добре», — сказав Шерембей.

Він зазначив, що після впровадження першого етапу медреформи лікарі та медпрацівники почали отримувати більше грошей, тому заяви про недоотримання фінансування з-за другого етапу не відповідають дійсності.

«Так, зараз вони стали отримувати більше. І, таким чином, ця інформація не просто обман, це фальсифікація, це неправда. І принцип медицини полягає не в її інфраструктурі, а в одужанні людей. І ми всі знаємо, як було. У нас вибір простий – залишити як було, або видозмінити. Реформа охорони здоров’я підпорядкована змістом змін, які приносять здоров’я. А не утримання інфраструктури», — стверджує правозахисник.

За словами Шерембея, у разі скасування медреформи вся система охорони здоров’я повернеться в минуле.

«Ми будемо приходити в порожню лікарню, платити за все, що ми завжди платили, носити цукерки, букети, роздавати всім, хто там знаходиться, лежати на ліжку, яку ми принесемо, є суп, який ми зваримо. Це як було. А як було б, якщо б реформа була доведена до логічного завершення, – відповідь дуже проста. Доктор сімейний, дільничний лікар, раніше отримував 1800, зараз отримує 18 тисяч. І це результат реформи. І давайте запропонуємо всім цим лікарям, а давайте ви повернетеся на 1800. Точно такий же процес був при першому етапі реформи охорони здоров’я», — вважає він.

Шерембей пояснив, що медреформа передбачає отримання чистої, відкритої зарплати лікарями, а це може бути багатьом невигідно.

«Я думаю, всім тим людям, що нині говорять про другому етапі, треба подзвонити своєму сімейному лікареві і сказати, я вважаю, ти багато заробляєш, повертайся в стару систему охорони здоров’я. Але ніхто цього не зробить, тому що, очевидно, це суперечить здоровому глузду, і такій людині треба ставити діагноз для голови. І цей же самий цикл відбувається у вторинному – не хочуть, щоб лікарі отримували чисту, професійну, відкриту зарплату. А хочуть, щоб все було по-старому. І все. Не існує іншого вибору», — припускає голова благодійної організації.

Він підкреслив, що лікарі обманюють свій персонал, коли говорять про зниження зарплати в зв’язку з реформою і скорочення робочих місць.

«У системі охорони здоров’я на 29 млрд більше ресурсів порівняно з 2019 роком. Але докторові треба розподілити, залишати собі високу зарплату або медсестрі віддати. Він тепер отримав право керувати тим бюджетом, який до нього прийшов. І таким чином тепер він сам приймає рішення, але він же ніколи не звинуватить себе в цьому. Доктор ж це себе не звільнив в результаті реформи. Він себе залишив, і, напевно, зарплата у нього інша. Задайте йому просте питання: це його повноваження залишати персонал, або звільняти? І у нього є на це гроші. Питання тільки в тому, що у нього вибір – платити ту ж мізерну зарплату, яку він платив 30 років. Але він не хоче приймати рішення», — пояснив правозахисник.

Шерембей додав, що реформа нікому не наказує когось звільняти. Вона лише дає право керувати ресурсами самостійно, але враховуючи інтереси пацієнтів, а не тільки головлікаря.

«Другий етап реформи підвищував право вам, мені і громадянам вибирати, куди вам йти. Тобто, по суті, ви отримували такий соціальний поліс, в якому написано, що у вас є 9 видів діагностики, безкоштовні пологи, реанімація, швидка, у вас все меню в руках. І держава вам тепер каже: ось з цього списку у будь-якій лікарні країни вас повинні обслужити, а ми оплатимо. Ось так виглядала реформа. Старий контекст виглядає наступним чином: вам треба знайти будь-яку лікарню, вблагати, щоб вас там прийняли і самому заплатити. Ось різниця реальності, в якій ми могли б жити і я, сподіваюся, будемо жити, і реальності, в якій ми жили раніше», — пояснив він.

Глава БО підсумував, що скасування медреформи вигідна головним лікарям, які зможуть знову розпоряджатися бюджетом за своїм розсудом.

«Ось вам раз у році держава видає список сплачених нашими податками з комерційної вартості послуг скрізь. Виграли всі українці одночасно. Знаєте, окрім кого? Крім групки головлікарів, які наживалися на цьому. І ось для групки головлікарів принесуть в жертву всю реформу, щоб у них лендкрузеров було побільше і мерседесів. І ср*ли вони на цих медсестер, тоді як 30 років ср*ли, так і зараз з*ут. Тільки експлуатують їх. В результаті реформи головлікар перестане красти. І доведеться надавати якісні послуги. І доведеться працювати. А ось цей весь список вони не хочуть робити. Вони хочуть як раніше – отримувати бюджет, його пиляти і говорити, що грошей немає», — резюмував Шерембей.