Вперше за 4 роки Україна імпортувала бензин з Росії

Наприкінці квітня «Західна нафтогазова компанія» і «Євростандарт» знову імпортували з Росії автомобільний бензин. Про це дізналися в «Консалтинговій групі А-95, повідомляє enkorr.

З Московського НПЗ, що належить компанії «Газпром нафта», по залізниці в країну доставили бензин марки А-92. Відповідно з домовленостями ЗНГК (приблизно 400 тон бензину) і «Євростандарту» (115 тонн).

4 травня ЗНГК стала пропонувати цей бензин в дрібнооптовому сегменті з нафтобази у Василькові.

Відомо, що до цього бензин з країни-агресора Україна отримувала останній раз по залізниці в 2016 році. В результаті було отримано за рік 22 тис тонн палива, що склало трохи більше від 1% від балансу ринку.

Тоді майже всі поставки відбувалися з Орского НПЗ компанії «Орскнефтеоргсинтез», що належить олігархові Михайлу Гуцерієву. І тоді займалися цим ті ж ЗНГК і «Євростандарт».

Крім того, з кінця минулого року вони імпортують ще і дизельне паливо того ж Московського НПЗ «Газпром нафти».