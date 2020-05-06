Зеленський затвердив склад переговорників у Мінську

Президент Володимир Зеленський затвердив склад делегації України для участі у Тристоронній контактної групи по врегулюванню ситуації на Донбасі.

Відповідний указ підписаний у вівторок, 5 травня.

Крім глави делегації, колишнього президента України Леоніда Кучми, до її складу увійшли:

віце-прем’єр-міністр України — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков (перший заступник глави делегації),

голова Комітету Верховної Ради з питань зовнішньої політики і міжпарламентського співробітництва, народний депутат Олександр Мережко (заступник глави делегації),

заступник міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Юлія Свириденко (представник України в робочій підгрупі з соціально-економічних питань),

голова Комітету Верховної Ради з питань правової політики, народний депутат Андрій Костін (представник України в робочій підгрупі з політичних питань),

заступник міністра оборони Олександр Поліщук (представник України в робочої підгрупи з питань безпеки),

голова Комітету Верховної Ради з питань соціальної політики та захисту прав ветеранів, народний депутат Галина Третьякова (представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань).

Згідно з документом, глава української делегації та його перший заступник можуть визначати заступників представників України в робочих підгрупах і залучати до роботи делегації народних депутатів, представників державних органів влади, радників, експертів та технічних працівників.

На Міністерство закордонних справ України покладається організаційне, інформаційне, консультативне та інше забезпечення діяльності делегації України в ТКГ.

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак зазначив, що цей указ додатково регламентує склад української делегації, а також визначає сегмент відповідальності кожного її члена.

Напередодні стало відомо, що заступником Кучми на чолі української делегації буде Резніков.