Єрмак закликав голів ОДА складати списки “талановитих і амбіційних молодих людей для просування їх у владу

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак провів традиційне селекторну нараду з головами обласних державних адміністрацій.

У ньому також взяли участь заступники керівника Офісу Глави держави та народні депутати. Учасники обговорили створення регіонального кадрового резерву для центральних органів влади. Про це повідомили в прес-службі ОП.

У повідомленні зазначається: “Андрій Єрмак запропонував керівникам областей ввести посади заступників по роботі з талановитою молоддю. Саме вони можуть зайнятися формуванням списку амбітних молодих і талановитих людей з областей для роботи на державу. “Сьогодні є кілька позицій навіть в уряді, які досі залишаються вакантними. Знайти професійного людини з високими моральними цінностями, який готовий присвятити себе роботі на державу, не так просто”, – зазначив керівник Офісу Президента.

За його словами, в країні склалася така кадрова політика, при якій молоді зі столиці легше почати будувати кар’єру в центральних органах влади. Зате багато молодих талантів залишається на периферії. Тому вкрай необхідно залучати їх до процесів. Міністр розвитку громад і територій України Олексій Чернишов повідомив, що пошук кадрового резерву почався два місяці тому. Після цього керівництво областей надала список з 300 потенційних кандидатів. Але серед них лише декілька десятків людей відповідали вимогам.

“Ми останні два місяці дійсно зосереджені на роботі з протидії коронавируснаой хвороби. Зараз ми ще раз активізуватися і додати нові списки”, – заявив він. Андрій Єрмак підтримав ідею активізувати пошук кадрів у регіонах і зазначив безперервності цього процесу. “Ви краще бачите людей, які заслуговують того, щоб підніматися кар’єрними службі”, – підкреслив він. Також на нараді Андрій Єрмак попросив у керівництва областей надати імена українських медиків, які загинули під час боротьби з епідемією COVID-19. За словами керівника Офісу Президента, держава вшанує пам’ять цих людей”.