«Я нікому нічого не винен»: Усик висловився про дружбу з росіянами

Непереможний український боксер-суперваговик Олександр Усик у фільмі «Здрастуй, брат, Христос Воскрес», який був опублікований на Youtube-каналі «Корсунська пустель», розповів, що, незважаючи на війну з Росією, яка триває з 2014 року, буде продовжувати дружити з громадянами країни-агресора.

«Якщо я дружу з людиною — з Москви, Челябінська, Лондона, Львова чи іншого міста, — для мене це в першу чергу люди, я спілкуюся з людиною. Мені не важливо, якої він національності або в якому місті живе. Якщо взяти праву руку кожного з моїх знайомих і порізати палець, їм буде боляче, як і мені, і потече така ж червона кров. Так от, я спілкуюся з людиною, а не з нацією або ким він там є — російською, поляком, американцем… Якщо ця людина ставиться до мене з добротою, то і я до нього так само буду ставитися.

З хлопцями, які живуть в Москві, ми тренувалися, пили чай і їли кашу з однієї миски, коли були маленькими. А зараз, бачте, хтось ділить портфелі, а я повинен ділити дружбу?! Я буду продовжувати дружити з ним. Мені без різниці, що мене обзивають або хейтят. У мене є своя думка, вже сформувалося. Я не маленький хлопчик, мені 12 років, я нікому нічого не повинен. Я ні в кого нічого не краду, все заробляю чесною працею. Чому я повинен слухати думки того, хто мене засуджує або намагається нав’язати свою думку?

Ось Анатолій Миколайович Ломаченко може мені щось сказати, тому що виховав мене, а хтось інший, який мене бачив тільки по телеку і йому щось не сподобалося, — господи, та дай їм Боже сил«, — спробував донести свою думку кримчанин.