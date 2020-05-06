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Антирекорд: у Дніпропетровській області вперше з початку епідемії виявили майже сто нових випадків COVID-19

06.05.2020

У Дніпропетровській області, яка в рідкісних випадках прагнула стати лідером в сумному антирейтингу за кількістю хворих коронавірусом, станом на вечір вівторка зафіксовано 90 нових випадків інфікування нової коронавирусной інфекцією.

Для області це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії, йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної ради на сторінці в Facebook.

«Найбільша кількість хворих COVID за добу в нашій області. Всього 90», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що географія нових випадків захворювання по області наступна:

  • р. Дніпро — 35,
  • Кривий Ріг — 40
  • Нікополь — 3,
  • р. Кам’янське — 1,
  • Новомосковськ — 1
  • Дніпровський район — 1,
  • Криничанський -1
  • Новомосковський район — 1,
  • Софіївський район — 6
  • Солонянський район 1.

«Станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 568 випадків», — уточнили в облраді.

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