Антирекорд: у Дніпропетровській області вперше з початку епідемії виявили майже сто нових випадків COVID-19

У Дніпропетровській області, яка в рідкісних випадках прагнула стати лідером в сумному антирейтингу за кількістю хворих коронавірусом, станом на вечір вівторка зафіксовано 90 нових випадків інфікування нової коронавирусной інфекцією.

Для області це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії, йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної ради на сторінці в Facebook.

«Найбільша кількість хворих COVID за добу в нашій області. Всього 90», — сказано в повідомленні.

Відзначається, що географія нових випадків захворювання по області наступна:

р. Дніпро — 35,

Кривий Ріг — 40

Нікополь — 3,

р. Кам’янське — 1,

Новомосковськ — 1

Дніпровський район — 1,

Криничанський -1

Новомосковський район — 1,

Софіївський район — 6

Солонянський район 1.

«Станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 568 випадків», — уточнили в облраді.