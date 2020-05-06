Антирекорд: у Дніпропетровській області вперше з початку епідемії виявили майже сто нових випадків COVID-19

У Дніпропетровській області, яка в рідкісних випадках прагнула стати лідером в сумному антирейтингу за кількістю хворих коронавірусом, станом на вечір вівторка зафіксовано 90 нових випадків інфікування нової коронавирусной інфекцією.
Для області це найбільший зафіксований приріст хворих за добу з початку епідемії, йдеться в повідомленні Дніпропетровської обласної ради на сторінці в Facebook.
«Найбільша кількість хворих COVID за добу в нашій області. Всього 90», — сказано в повідомленні.
Відзначається, що географія нових випадків захворювання по області наступна:
- р. Дніпро — 35,
- Кривий Ріг — 40
- Нікополь — 3,
- р. Кам’янське — 1,
- Новомосковськ — 1
- Дніпровський район — 1,
- Криничанський -1
- Новомосковський район — 1,
- Софіївський район — 6
- Солонянський район 1.
«Станом на 05.05.2020 загальна кількість лабораторно підтверджених випадків COVID-19 по області становить 568 випадків», — уточнили в облраді.