Обжаловать штраф за нарушение ПДД стало сложнее

Верховный Суд Украины сделал бессмысленными попытки обжаловать большинство постановлений полиции за нарушение Правил дорожного движения, сообщает Дорожный адвокат.

Ранее за обжалование постановлений полиции судебный сбор не взымался, однако 18 марта нынешнего года Верховный суд изменил свою правовую позицию и сделал вывод, что судебный сбор в размере 420 грн. платить все-таки нужно. Соответствующее постановление вступило в силу в день его принятия и обжалованию не подлежит.

Загвоздка в том, что по статистике большинства штрафов за нарушение ПДД украинским водителям выписывают в размере от 170 до 425 грн., поэтому судебный сбор просто «съедает» целесообразность обжалования. В суд пойдут только те водители, которым из-за обостренного чувства справедливости принципиально важно доказать необоснованность выписанного штрафа.

Такая ситуация может спровоцировать полицию выписывать штрафы, даже если на то недостаточно оснований, понимая, что обжаловать его никто не пойдет, а план, поставленный руководством, выполняется. С другой стороны, суды часто не справляются с многочисленными «мелкими» обжалованиями, поэтому введение судебного сбора позволит им сконцентрировать больше внимания на делах большей важности.