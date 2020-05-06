В Україні підрахували, скільки жителів Донбасу прийняли громадянство Росії

Близько 200 тисяч жителів окупованого Донбасу вже отримали російські паспорти.

Про це повідомив віце-прем’єр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков в інтерв’ю «Лівому берегу«.

«За нашими даними, близько 198-200 тисяч населення в ОРДЛО отримали російські паспорти. При цьому через «сарафанне радіо» доходить інформація від таких «новоспечених росіян», що їх за громадян РФ не сприймають. В принципі, що було логічним», – розповів він.

При цьому Рєзнікова невідомо, змушені вони в обов’язковому порядку відмовлятися від українських паспортів.

«Втрата українського громадянства – це неможливість вільно подорожувати по світу», – зазначив він.