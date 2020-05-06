По справі Шеремета обшукали миколаївських “морських котиків”

У четвер, 30 березня, в розташуванні 73-й морського центру спеціальних операцій в Очакові співробітники Нацполиции та Офісу генерального прокурора провели слідчі дії у справі про вбивство журналіста Павла Шеремета.

Про це повідомляє «Злочинності.НІ» з посиланням на джерело в Нацполиции.

За словами співрозмовника видання, участь у слідчих діях брали слідчі Головного слідчого управління Нацполиции, слідчі Офісу Генпрокуратури при силовій підтримці спецпідрозділу «КОРД» та миколаївської спецроти поліції. Обшуки проводилися в приміщеннях, закріплених за першим загоном спеццентра.

Крім того, слідчі дії були проведені з страшим матросом, військовослужбовцям першого загону 73-й морського спеццентра, а також пройшли обшуки за місцем його проживання. Однак він не був затриманий.