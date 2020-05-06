У китайській провінції Хубей вперше з початку епідемії учні повернутися до школи

Учні старших класів у китайській провінції Хубей, яка була епіцентром поширення коронавірусу, вперше з 6 травня повернутися на навчання до навчальних закладів.

Про це повідомляє Громадське з посиланням на BBC.

На навчання підуть старшокласники, які мають скласти іспити влітку. Так, випускники мають скласти іспит гаокао — загальнокитайський іспит, його складання є необхідною умовою для вступу до вишів. Щороку гаокао проводять на початку червня, але через епідемію коронавірусу іспит перенесли на липень.

Перед поверненням до школи усі учні провінції Хубей мають пройти тест на COVID-19. Крім того, у закладах освіти впроваджуватимуть заходи для соціального дистанціонування, зокрема у школах встановлять перегородки у їдальнях.