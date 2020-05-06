Шансі уряду Шмигаля отримати імунітет на рік “наближаються до нуля”, – нардеп

Ще кілька парламентських комітетів своїм рішенням відправили на доопрацювання програму діяльності уряду Дениса Шмигаля.

Про це написавши перший заступник голови фінансового комітету нардеп фракції “Голос” Ярослав Железняк у Facebook.

“А тім годиною реферат уряду на 9 сторінок (офіційно – Програма діяльності) продовжує встановлювати антирекорди в комітетах ВРУ. Цей папір вже розглянули: комітет з питань екологічної політики, комітет з питань організації державної влади, комітет з питань фінансів, податкової та митної політики, комітет з питань економічного розвитку (головний по цьому питання).

Звичайно всі комітети рекомендувалі відправити на доопрацювання цей “політ фантазії”, – йдеться у повідомленні.

За словами Залізняка, таким чином шансі Кабміну Шмигаля отримати від парламенту імунітет від звільнення на рік “стрімко наближаються до нуля”.