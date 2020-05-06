Олексій Навальний. Геніальний тезу від АП про те, чому не можна роздати росіянам гроші

В Адміністрації президента Путіна нарешті сформували методичку про те, як треба сперечатися з нашими «5 кроками» — програмою прямої грошової допомоги населенню.
Ви можете помітити, що за цим тезам вже шпарять всякі Канделакі і Соловйови.
Ось, всі пункти методички опублікував один з прокремлівських телеграм-каналів.
Там є кілька очевидних пунктів і один геніальний.
Очевидні:
— це популізм;
— підписів зібрали мало;
— а ті, що зібрали, — накрутили;
— вертолітні гроші розорять країну;
— всіх, хто проти, Навальний труїть.
А геніальний теза такий:
— не можна роздавати людям по 20 тисяч рублів, тому що це план збагачення Навального. Адже кожен на радощах відправить йому 100 рублів. Так Навальний запрацює 14 мільярдів.
Олексій Навальний, політик