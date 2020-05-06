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Олексій Навальний. Геніальний тезу від АП про те, чому не можна роздати росіянам гроші

06.05.2020

Алексей Навальный. Гениальный тезис от АП о том, почему нельзя раздать россиянам деньги

В Адміністрації президента Путіна нарешті сформували методичку про те, як треба сперечатися з нашими «5 кроками» — програмою прямої грошової допомоги населенню.

Ви можете помітити, що за цим тезам вже шпарять всякі Канделакі і Соловйови.

Ось, всі пункти методички опублікував один з прокремлівських телеграм-каналів.
Там є кілька очевидних пунктів і один геніальний.

Очевидні:
— це популізм;
— підписів зібрали мало;
— а ті, що зібрали, — накрутили;
— вертолітні гроші розорять країну;
— всіх, хто проти, Навальний труїть.

А геніальний теза такий:
— не можна роздавати людям по 20 тисяч рублів, тому що це план збагачення Навального. Адже кожен на радощах відправить йому 100 рублів. Так Навальний запрацює 14 мільярдів.

Олексій Навальний, політик

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