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«Ночує десь в метро»: мережа схвилювала історія колишнього бранця бойовиків

06.05.2020

Релігієзнавець та історик зі світовим ім’ям Ігор Козловський, звільнений з полону бойовиків в грудні 2017 року, розповів сумну історію українця, з яким він деякий час перебував «на підвалі» в Донецьку.

«Радісна і сумна зустріч … Вранці несподівано зустрівся з колишнім полоненим, з яким деякий час був у підвалі донецького СІЗО (10 посаду). Нас разом з іншими полоненими звільнили з того пекла 27 грудня 2017. А зараз йому ніде жити і він ночує десь в метро, а також у нього немає їжі та роботи», — пише Ігор Козловський в соціальних мережах і нарікає на те, що подібним чином склалося життя у багатьох переселенців та колишніх в’язнів, які повернулися з полону: «Всі колишні полонені і вимушені переселенці втратили все своє майно, житло, роботу і самостійно намагаються якось налагодити своє життя. Але далеко не всім це вдалося. На жаль…»

Під цим постом на сторінці Ігоря Козловського українці пропонували свою допомогу, і не тільки фінансову.

 

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