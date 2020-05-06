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Пропонують послуги перевезення під час карантину: розкрито хитра схема шахраїв

06.05.2020

У Києві викрили шахрая, який перебуваючи в столичному СІЗО, обманом виманював гроші в українців, пропонуючи їм послуги по міжміським перевезенням, користуючись введеними обмеженнями на час карантину.

Як повідомляють у прокуратурі Києва, шахрай перебував у Київському слідчому ізоляторі». У його камері правоохоронці виявили телефон.

«Чоловік, перебуваючи під вартою в слідчому ізоляторі, дзвонив громадянам і пропонував їм послуги міжміських пасажирських перевезень в умовах карантину. Мінімальна вартість бронювання становила 700 гривень», — повідомляють у прокуратурі.

Також шахрай під приводом повернення коштів за квитки дізнавався дані банківських карток своїх жертв, після чого знімав залишилися на картках гроші.

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