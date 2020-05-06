«Рейтинг — 4, здоров’я — 2»: росіян чекає примусова цифровізація

Вже зараз зрозуміло, що просто так епідемія коронавіруса не закінчиться. Після себе вона залишить глобальні зміни в людському суспільстві, а можливо, і в державному регулюванні прав та свобод по всьому світу.

Багато експертів зараз заговорили про те, що в світі, і наша країна тут не виняток, з’являться якісь «паспорта здоров’я», які будуть регулювати суспільну поведінку, як це відбувається в Китаї з «соціальним рейтингом».

Що таке китайський соціальний рейтинг

По суті, китайський рейтинг соціальної благонадійності — це цифровий профіль китайця: що і де він купує, на які сайти заходить, як веде себе в суспільстві, наскільки лояльний державі, і багато іншого.

Тут потрібно сказати, що ще в березні минулого року представники Росії і Білорусії відвідували Китай і докладно вивчали ці системи, як з юридичної, так і з технічної точки зору. Тобто, наскільки їх можна запровадити, дотримуючись законодавчі норми і конституційні положення.

Зараз, з приходом епідемії реалії дещо змінилися. Справа в тому, що вже багато експертів говорять про «нової нормальності».

Стосовно до пандемії полягає ця нормальність в тому, що більшість громадян, не тільки в РФ, але і в ряді країн світу, відносно легко погодилися з обмеженнями, запропонованими державою, у рамках боротьби з хворобою. А ці обмеження, як мінімум частина з них — це прямі порушення базових демократичних прав і свобод, закладених у тому числі і в російській Конституції.

Та ні, мова не про те, що «ось дивіться яка держава погане і тоталітарна». Мова саме про суспільство, яке прийняло ці правила гри відносно легко і безболісно. Тому що така надзвичайна ситуація, і жити всім хочеться.

І, швидше за все, коли епідемія все ж закінчиться, держава, мотивуючи турботою про громадян почне вводити ідентифікатори кшталт китайських.

Як буде виглядати паспорт здоров’я для росіян?

Тільки там, крім мережевої активності, місцеположення, правопорушень та інших критеріїв, що визначають соціальний рейтинг, будуть введені дані про щеплення, про стан здоров’я (хвора людина чимось хронічним), про те, чи становить він небезпеку, як потенційний рознощик інфекції.

До речі, в ЄС (якщо вірити даним європейських блогерів) вже з’явилася доктрина «MED-2020», яка прямим текстом говорить про перспективу впровадження «соціально-медичного ідентифікатора», в який будуть внесені: — ковид-статус;

список і кількість щеплень, зроблених протягом життя (як на візу в США);

відсутність спостереження за психіатричним захворюванням;

відсутність приводів і обліку за вживання наркотиків;

список хронічних захворювань (для аналізу страховок).

Що стосується Росії, то, як мінімум в Москві всі можливості для реалізації таких ідентифікаторів є.

І для стеження за громадянами теж.

Варто нагадати, що мерія столиці з 2012 року витратила на систему контролю «Розумний гордий» близько п’ятисот мільярдів рублів.

А це — як раз камери спостереження, дані з телефонів про переміщення, дані про характер покупок, дані від операторів таксі та багато іншого, що автоматично обробляється і складається в певний профіль. Додати сюди медичні дані особливої праці, думається, не складе.

Хто першим потрапить під «соціальний рейтинг» паспорта здоров’я

Що стосується решти Росії, то це теж справа тільки часу і техніки. Хоча б тому, що «паспорта здоров’я» з обов’язковим щорічним медичним обстеженням введені для дуже багатьох категорій працюючих громадян.

Особливо тих, хто називається «бюджетники». Але не тільки для них. Вводити ці дані щорічного огляду в базу даних якогось нового ідентифікатора — не така вже велика проблема.

До речі, після візиту в КНР російських експертів в березні минулого року, одна з російських компаній почала в тесовом режимі апробацію даної системи, новини про що з’явилися минулого літа. Так що, в нашій країні є вже і практичні напрацювання в даному напрямку.

Що може враховуватися в соціальному рейтингу

Російські банки вже почали активно вносити пропозиції щодо формування якогось «соціального рейтингу росіян«.

МОВА ПОКИ ЙДЕ ПРО «ВНУТРІШНЬОМУ БАНКІВСЬКОМУ РЕЙТИНГУ» З КРЕДИТНОЮ ІСТОРІЄЮ, СПОЖИВЧИХ ПРАКТИК (ЩО І ДЕ ЛЮДИНА КУПУЄ), ШТРАФІВ ЗА ПОРУШЕННЯ (КУПАП, ПДР), А ТАКОЖ ЗГАДОК В СОЦМЕРЕЖАХ І ЗМІ.

Це ще одна ознака того, що введення подібної системи очікує нас в не настільки віддаленому майбутньому. Епідемія коронавіруса просто прискорила ці процеси.

В цьому сенсі ті ж московські QR-коди — це така ж апробація системи, як і все вищеперелічене. І якщо у перші дні вона створила черги в московському метро, небезпечні для здоров’я громадян, то зараз, здається, систему вже допрацювали.

Загалом, здається, дуже скоро держави по всьому світу дуже сильно затурбуються здоров’ям і громадян окремо і цілих соціумів взагалі. І будуть куди більш пильно ці питання контролювати.

До речі, найсміливіші футурологи говорять про те, що ці нові цінності стануть фактором великої політики.

НУ, ГРУБО КАЖУЧИ, ЯКЩО РАНІШЕ США НАПАДАЛИ НА ІНШІ ДЕРЖАВИ З ПРИЧИНИ ВІДСУТНОСТІ У НИХ ДЕМОКРАТІЇ, ТО ТЕПЕР ТАКІ НАПАДИ МОЖУТЬ ПОЧИНАТИСЯ З ТУРБОТИ ПРО ЗДОРОВ’Я НАСЕЛЕННЯ І ОКРЕМО ВЗЯТОЇ КРАЇНИ, І ВСЬОГО СВІТУ В ЦІЛОМУ.

Але поки це ще питання швидше футурології, ніж політичної реальності.

Що ж стосується Росії, то, враховуючи загальна згода населення із запропонованими заходами по самоізоляції, є всі підстави вважати, що частина механізмів контролю залишиться і після закінчення епідемії. «Щоб уникнути повторних спалахів або нової зарази»,- скажуть влади.

А там, з роками, справа може дійти і до «соціально-медичного рейтингу» — який чим вище, тим більше буде у громадянина можливостей. Наприклад, переміщатися по світу, мати право літати на літаках і їздити на швидкісних поїздах, просуватися вгору по кар’єрних сходах. Загалом, як зараз в Китаї.

Втім, є (як завжди!) і інша думка.

«А ось ми дивимося на російський автопром і так і хочеться сказати — який тут соціальний рейтинг або чіпування? Автоматичні коробки і кондиціонери в деякі моделі машин досі ставити не почали. У половині сіл вуличні туалети на вулицях, каналізацію досі не проклали. Частина конспірологів, до речі, якраз з таких вуличних туалетів і будують свої теорії»,- пишуть у «Мейдей. Хроніки пікірування».