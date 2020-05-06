Врачи назвали продукты, ускоряющие процесс старения

Старение нашего организма напрямую связанно с тем, какой образ жизни мы ведем. Испанские диетологи поделились списком продуктов, которые продлят нашу жизнь, существенно замедлив процесс старения, а также назвав те, которые наоборот, его ускорят.

От нашего жизненного образа – то, что и как мы едим, пьем, как мы отдыхаем и работаем – зависят практически все процессы нашего организма. В первую очередь, все это влияет на продолжительность жизни более, чем на 70%, что является научно доказанным фактом. Практически от каждого врача или диетолога можно услышать о том, что замедлить старение можно лишь бросив все свои вредные привычки, вроде курения, распития алкоголя и прочего, и активно начав заниматься спортом. Однако вот испанские специалисты решили дополнить эту информацию, рассказав, чем и как необходимо питаться для продления молодости.

В первую очередь необходимо строго придерживаться диетических предписаний. С помощью правильного питания можно достичь замедления окислительного процесса в клетках, тем самым давая отсрочку своей старости. Такой метод будет стоять наравне с отказом от вредных привычек. По словам экспертов, для продления молодости необходимо потреблять как можно больше сезонных овощей и фруктов, которые выращивались на органичных удобрениях. Именно такие продукты будут кладезем полезных и питательных веществ. Однако кроме фруктов и овощей, специалисты также советуют обратить внимание на бобовые, включить в свой ежедневный рацион орехи, цельнозерновой хлеб и молочные продукты.

Конечно же, важно не только включать в свой рацион определенные продукты, но и исключить из него некоторые из них. К примеру, камнем преткновения на пути к молодости станут вредные продукты, такие как картофель фри, маргарин и его походные, а также чрезмерно соленая или сладкая пища.