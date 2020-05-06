Благодійність чи відмивання доходів? Голова Служби зовнішньої розвідки пожертвував квартиру

Голова Служби зовнішньої розвідки України, генерал-майор Валерій Євдокимов вніс суттєві зміни до своєї декларації, вказавши видатки на більш ніж 600 тисяч гривень.

Відповідні зміни було внесено сьогодні, 6 травня.

Згідно з ними, Євдокимов 28 квітня пожертвував невідомій особі квартиру вартістю 640 тисяч 200 гривень. Місце заходження нерухомості та її площа у документи не вказані.

Відповідно до нового закону про НАЗК, прийнятого в жовтні 2019 року, всі посадовці СБУ, інші силовики та розвідники, які призначаються публічними актами Президента або Верховної Ради, мають подавати відкріті декларації. Євдокимова було призначено президентом Володимиром Зеленським Головою Служби зовнішньої розвідки України 20 вересня 2019 року.

Його декларації у базі НАЗК немає. Можливо, він не встиг її податі, або подавши ще до прийняття нового закону щодо декларацій силовиків, і на момент подання документ був засекреченим.

З відкритих джерел про Євдикимова відомо небагато.

До призначення головою Служби зовнішньої розвідки він працював заступником минулого голови Владислава Бухарєва.

Генерал-майор Валерій Євдокимов прийшов у службу 9 липня 2019 року. До цього він працював в адміністрації Державної прикордонної служби.

Пан Євдокимов закінчив інститут прикордонних військ, національну академію СБУ та Києво-Могилянську бізнес-школу.

В офіційній біографії вказано, що він багато років займався інформаційним забезпеченням Держприкордонслужби, має досвід оперативно-розшукової діяльності.

Валерій Євдокимов є учасником бойових дій на сході України.

Нагороджений орденом Данила Галицького та відзнакою президента України “За участь в антитерористичній операції”.

У 2013 році, коли Валерій Євдокимов обіймав посаду начальника управління адміністрації Державної прикордонної служби, йому присвоїли звання генерал-майора.